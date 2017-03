Rò rỉ tài liệu ‘lập quốc’ của IS

Tập tài liệu “lập quốc” của IS bị rò rỉ (Nguồn: The Guardian)

Theo hãng tin Sputnik, trong 30 tài liệu “lập quốc” của IS bị rò rỉ, có một tài liệu viết bằng tay dài 24 trang có tựa “Các nguyên tắc trong quản lý nhà nước IS".

Bản viết tay được cho là do học giả Ai Cập Abu Abdullah al-Masri viết từ giữa tháng 7 đến tháng 10-2014, trong đó trình bày chi tiết, cụ thể về việc thành lập mô hình kiểm soát tập trung nền kinh tế, quan hệ đối ngoại và bộ máy tuyên truyền.

Tài liệu cũng mô tả chi tiết cách thức IS đào tán “đội ngũ quản lý” và các ban, ngành chính quyền có tổ chức về giáo dục, nguồn tài nguyên thiên nhiên, công nghiệp, quan hệ đối ngoại và quan hệ công chúng cũng như các khu trại quân sự.

Trong tài liệu, IS cũng vạch ra các quy định huấn luyện quân sự trong đó có các binh sĩ tinh nhuệ, cựu chiến binh và các chiến binh nhí.

Theo The Guardian, tài liệu được một doanh nhân có mối làm ăn với IS tại Syria bí mật tuồn ra nước ngoài, đến tay nhà nghiên cứu Aymenn al-Tamimi, người đã thu thập hàng loạt dữ liệu về IS. Ông đã giao tập tài liệu này cho báo Guardian.

Sau khi nghiên cứu tài liệu này, chuyên gia Aymenn al - Tamimi khẳng định IS “là một dự án với mục tiêu là quản lý nhà nước dựa trên nền tảng là tư tưởng Hồi giáo cực đoan. IS không đơn thuần chỉ muốn tổ chức chiến tranh liên miên”.



IS tuyên bố thành lập đế chế caliphate ở Syria và Iraq từ tháng 6-2014 (Ảnh: The Guardian)

Tờ Guardian dẫn lời tướng Mỹ Stanley McChrystal, người lãnh đạo lực lượng chống tổ chức Al-Qaeda tại Iraq, tiền thân của IS, từ năm 2006-2008, mô tả “bất cứ ai, đặc biệt là các nhà hoạch định chính sách phương Tây” đều cần phải nghiên cứu kỹ càng tài liệu này.

“Nếu phương Tây chỉ xem IS là tập hợp của những kẻ giết người điên loạn thì rõ ràng đã quá xem thường chúng. Qua các nguyên tắc quản trị của IS, có thể thấy rõ sự tập trung vào giáo dục đào tạo tư tưởng cực đoan, sự coi trọng hợp lý đối với quản trị nhà nước, tận dụng công nghệ để làm công tác tuyên truyền, IS cũng tỏ rõ quyết tâm sẵn sàng học hỏi, “rút kinh nghiệm” từ những sai lầm của các phong trào cực đoan trước đây” - tướng McChrystal nhận định.

Nhà nghiên cứu Charlie Winter thuộc ĐH Georgia cũng đánh giá: “Hoàn toàn không phải là quân đội của những kẻ cuồng tín khát máu, IS là tổ chức chính trị có nhiều toan tính với hạ tầng phức tạp”.

Tướng Graeme Lamb, cựu lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm Anh, cho rằng tài liệu lập quốc của IS là lời cảnh báo đối với chiến lược chống IS hiện nay.

Ông Lamb nhận định IS tự cho chúng là đại diện duy nhất của người Hồi giáo Sunni ở thế giới Ả Rập nên điều quan trọng là cộng đồng quốc tế phải vận động sự tham gia của người Sunni, họ phải là người đóng vai trò lãnh đạo trong cuộc chiến chống IS dưới sự hỗ trợ của phương Tây và các nhân tố khác ở Trung Đông. Nhưng đây không phải là chiến lược chống IS hiện tại và nhiều khả năng sẽ thất bại, ông Lamb cảnh báo.