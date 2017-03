Rùng mình: IS đăng tải 'quy trình' chặt tay tội phạm

Binh lính IS đọc bản án (Ảnh chụp từ Daily Mail)

Hãng tin Daily Mail (Anh) tiết lộ, tòa án Nhà nước Hồi giáo đã xét xử tội trộm xe của một nghi phạm mới đây và sau đó yêu cầu chặt tay anh ta. Bản án được xử lưu động trước sự chứng kiến của công chúng.

“Đao phủ” sẽ mang đủ bộ đồ nghề xử án bao gồm một con dao phay cỡ lớn, bông gạc băng bó vết thương và một tấm thớt. “Kẻ phạm tội” buộc phải nằm úp xuống bàn, tay đặt yên trên tấm thớt, phó mặc cho IS rưới lên tay thuốc khử trùng và thi hành án.

Hai "đao phủ" của IS lấy từng công cụ thi hành án (Ảnh chụp từ Daily Mail)

Những bức ảnh chụp lại quá trình gây án của phiến quân vẫn mang phong cách cũ, được đăng tải trên diễn đàn trực tuyến và được các phần tử truyền thông phát tán rộng rãi. Toàn bộ bức ảnh đều có độ sắc nét cao và gắn mác “độc quyền” trung tâm truyền thông Al-Hayat của IS.

Trước đó, ở Mosul (Iraq), lực lượng IS cũng tung hàng loạt phim ảnh ghi lại vụ chặt tay, nhưng nạn nhân có được “ân huệ” dùng ma túy để giảm đau.



Thuốc khử trùng xịt vào tay phạm nhân để tránh vết thương bị nhiễm trùng (Ảnh chụp từ Daily Mail)

Được biết, IS từng cho ra mắt “bộ luật hình sự” nói về luật xử án trong phạm vi lãnh thổ mà chúng chiếm được ở Syria và Iraq. Bộ luật này bao gồm rất nhiều hình phạt do chính binh lính IS thực hiện. Toàn bộ những qui phạm trong đó đều dựa trên luật Hồi giáo hà khắc Shariah, nhưng IS thậm chí còn diễn giải điều luật một cách cực đoan hơn nhiều lần.











Quy trình chặt tay được IS đăng clip mô tả công khai (Ảnh chụp từ Daily Mail)

Tất cả các phạm nhân đều buộc đứng trước vành móng ngựa. Và sau khi bản án được tuyên, họ bị áp giải ra trung tâm thành phố hoặc thị trấn để xử án. Đàn ông và trẻ em ở mọi độ tuổi được khuyến khích đến xem.

Ngoài ra, phạm nhân nào bị khép vào tội giết người, phản gián, bỏ đạo hoặc khai gian đều lãnh án tử hình ngay tức khắc. Còn đóng đinh đến chết sẽ là hình phạt cho bất cứ ai dám hành nghề cướp bóc giết người.