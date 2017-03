Sân bay New York báo động nhầm có bom

Sáng 5/7 (giờ Hà Nội), lực lượng an ninh hàng không tại sân bay quốc tế John F.Kennedy tại thành phố New York, Mỹ đã phải sơ tán khẩn cấp hàng trăm hành khách trong Nhà ga số 1 do báo động có bom.

Ban quản lý nhà ga nói trên cho biết lệnh sơ tán được phát đi sau khi nhận được một cú điện thoại nặc danh thông báo có bom. Sân bay quốc tế John F.Kennedy. Nguồn: Internet Cùng lúc đó, nhân viên sân bay đã phát hiện một túi xách vô chủ khả nghi. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra hiện trường, các chuyên gia an ninh khẳng định không phát hiện bất kỳ loại chất nổ nào. Theo người phát ngôn của Sân bay John F.Kennedy, hành khách sẽ sớm được quay trở lại nhà ga. Vụ việc trên xảy ra đúng vào dịp nước Mỹ tưng bừng kỷ niệm ngày Quốc khánh 4/7 và an ninh tại các cảng hàng không trên cả nước được siết chặt. Theo TTXVN/Vietnam+