Sân bay Nice sơ tán vì sợ khủng bố

Không khí hoảng loạn ở TP Nice (Pháp) trong ngày 15-7 vẫn chưa dịu khi chỉ vài giờ sau xảy ra vụ tấn công khủng bố làm 84 người chết và hàng chục người bị thương, hành khách sân bay quốc tế Côte d'Azur ở TP Nice phải sơ tán khẩn cấp vì lo sợ một vụ khủng bố nữa.





Sân bay quốc tế Côte d'Azur ở TP Nice phải sơ tán khẩn cấp vì lo sợ khủng bố. (Ảnh: DAILY MAIL)



Dù các nhà chức trách không đưa ra lý do cụ thể nào nhưng theo báo The Local (Pháp) thì nguyên do bắt nguồn từ việc một túi xách vô chủ bị bỏ lại trong khu vực để hành lý.

Cảnh sát nhanh chóng sơ tán hành khách và phong tỏa sân bay, quân đội cũng được triển khai đến hiện trường.



Hành khách sân bay quốc tế Côte d'Azur sơ tán khẩn cấp. (Ảnh: TWITTER)



Tình hình nhanh chóng yên ổn lại sau đó. Cảnh báo đã được dỡ bỏ. Hành khách được phép quay lại sân bay lấy hành lý. Các chuyến bay đi và đến sân bay Côte d'Azur được khôi phục như bình thường.