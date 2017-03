Sản phẩm sữa của New Zealand lại bị mang tiếng

Tân Hoa xã ngày 19-8 đưa tin một sản phẩm sữa thứ hai của New Zealand chuẩn bị xuất khẩu sang Trung Quốc không đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên cơ quan chức năng của New Zealand đã ngăn chặn kịp thời nên không có sản phẩm nào đến tay người tiêu dùng.

Tại New Zealand, Bộ Công nghiệp sơ cấp thông báo đã rút giấy chứng nhận xuất khẩu đối với bốn lô hàng lactoferrin (chất đạm tự nhiên có trong sữa) do Công ty sữa Westland Milk Products sản xuất do mức nitrate quá cao trong sản phẩm. Bốn lô hàng này liên quan đến hai địa chỉ sản xuất lactoferrin gồm Westland Milk Products và Công ty bơ sữa Tatua.

Công ty Westland Milk Products có một nhà máy ở Hokitika (New Zealand) chuyên sản xuất lactoferrin. Công ty thông báo tất cả các lô không đạt tiêu chuẩn đã được nhận dạng và không có lô nào có thể gây bệnh. Theo công ty, mức nitrate trong hai lô hàng của công ty là 610 và 2.198 phần triệu trong khi ngưỡng nitrate theo tiêu chuẩn không được vượt quá 150 phần triệu.

Theo thông cáo của Bộ Công nghiệp sơ cấp, Westland Milk Products và Tatua đã báo cáo với Bộ một số lượng không đáng kể chất lactoferrin không đạt tiêu chuẩn đã được dùng trong sản xuất nhưng không có sản phẩm nào đến tay người tiêu dùng. Bộ Công nghiệp sơ cấp đã cử một tổ công tác đến nhà máy ở Hokitika để xem xét nguyên nhân và có phải chỉ có hai lô hàng xuất đi từ nhà máy này không đạt tiêu chuẩn hay không.

