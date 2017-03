Sao nhạc Việt tỏa sáng ở trời tây

Phạm Quỳnh Anh nổi tiếng với ca khúc Bonjour Vietnam. Ảnh: tmcpictures.com.

Những ai có mối quan tâm nhất định đối với thể loại Progressive Rock, nhất là thế hệ khán giả sinh trước 1975, có lẽ từng biết đến Tai Phong. Thành lập vào đầu thập niên 1970 bởi anh em du học sinh người Việt, Khánh Mai, Tài Sinh cùng bộ ba người Pháp: Jean Jacques Goldman (người sau này đã đóng góp nhiều bài “hit”, góp phần giúp cho tên tuổi Celine Dion tỏa sáng), Stephane Caussarieu và Jean Alain Gardet.

Chịu ảnh hưởng của làn sóng nhạc Psychedelic đương thời cùng đam mê chơi Rock, Tai Phong đã gặt hái những thành công đáng kể tại châu Âu với các đĩa đơn theo phong cách Prog/Art Rock như "Sister Jane," "Games," "When It’s The Season"…; đặc biệt là ca khúc "Sister Jane" từng nổi lên như một hiện tượng trên sóng phát thanh thời đó.

Thế hệ nghệ sĩ người Việt tiếp theo có thể kể đến những cái tên thực sự đã tạo được chỗ đứng trong làng nhạc nước ngoài như các tay guitar Nguyên Lê, anh em nhà Chris Minh Doky và Niels Lan Doky, trumpeter Cường Vũ…

Điểm chung ngẫu nhiên mà thú vị ở những nghệ sĩ kể trên là Jazz. Thể loại này vừa là đam mê và cũng là chìa khóa mở ra cánh cửa để lay động khán giả bằng chất tinh tế trong mỹ cảm Á Đông cùng lối trình diễn đầy ngẫu hứng và phóng khoáng hấp thu từ văn hóa xứ người.

Như những làn sóng lan tỏa và nối tiếp nhau, những người Việt trẻ tại nước ngoài vẫn không ngừng bắt gặp những đam mê, thôi thúc khẳng định và hòa nhập, đặc biệt trong nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng. Với thế hệ này (hầu hết sinh ra và lớn lên tại nước ngoài) một bản ngã mạnh mẽ, táo bạo hơn đã được hình thành mang đậm chất phương Tây tuy thi thoảng vẫn bắt gặp phảng phất “hồn” Việt Nam và cội rễ Á Đông.

Đó là các trường hợp của những nghệ sĩ Indie Rock gốc Việt thành công như Thảo Nguyễn (Thao with The Get Down Stay Down) tại Mỹ với những âm thanh alternative folk rock đầy nhịp điệu và hứng khởi. Catherine Trần tại Anh, người từng lưu diễn cùng những huyền thoại Van Morrison hay Robert Plant.

Còn có thể kể đến nhóm nhạc hiphop trẻ trung Magnetic North tại New York với bộ đôi Derek Kan và Theresa Vũ, mà sức sáng tạo và tham vọng một lần nữa được khẳng định qua album mới nhất Home: Word hợp tác với nhà thơ R&B trữ tình gốc Á Taiyo Na; hay nhóm Alternative rock Thomas’ Apartment vẫn âm thầm cuộc chinh phục của mình ở miền Nam California, Mỹ.

Gần gũi hơn là những cái tên đã và đang dần trở nên quen thuộc Phạm Quỳnh Anh với "Bonjour Vietnam" từng lay động trái tim của không chỉ cộng đồng người Việt tại nước ngoài mà còn chinh phục khán giả trong nước và bạn bè quốc tế. Có những người Việt trẻ không ngại thử sức tại các cuộc thi tài tại trời tây và nhận được phần thưởng xứng đáng là cơ hội để phát triển tài năng cũng như sự công nhận từ khán giả như Thanh Bùi (Australia) hay Alice Linh Svensson (Thụy Điển).

