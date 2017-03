Sắp tới IS sẽ bị tấn công ở đâu?

Tại Iraq, AFP ghi nhận sau Fallujah, mục tiêu sắp tới của quân đội Iraq là tái chiếm TP Mosul, thành phố lớn thứ hai ở Iraq được xem như thủ phủ của IS tại Iraq. Nếu Mosul thất thủ, ngày cáo chung của IS đã đến.

Dự kiến trận chiến Mosul sẽ khác với trận đánh ở Fallujah, Ramadi hay Tikrit. Trận chiến này sẽ thu hút nhiều tác nhân đang tìm kiếm lợi ích ở Iraq sau khi xóa sạch IS khỏi Iraq. Các chiến dịch đã bắt đầu từ nhiều tháng nay trên hai mặt trận. Mặt trận đầu tiên ở hướng nam dọc sông Tigris do quân đội chính phủ thực hiện. Mặt trận thứ hai ở hướng đông do lực lượng người Kurd thực hiện.





Sau khi mất Fallujah, IS chỉ còn kiểm soát các vùng “da beo”. IS đã để mất các đô thị chính và các thành phố thuộc tỉnh Al Anbar nhưng vẫn còn kiểm soát ở khu vực cực tây Iraq, đặc biệt là TP Al Qaim gần biên giới Syria. IS cũng còn kiểm soát các vị trí trên núi Hamrin ở phía bắc Baghdad và xung quanh Hawija. Ở hướng tây Mosul, IS còn giữ Tal Afar, một trong các thành phố đầu tiên rơi vào tay IS năm 2014.

Tại Syria, từ cuối tháng 5, tổ chức Các lực lượng dân chủ Syria (liên quân Ả Rập-người Kurd) được Mỹ yểm trợ đã mở chiến dịch hành quân ở miền Bắc để đánh chiếm TP Minbej. Đây là trục bản lề quan trọng của IS vì chúng sử dụng tuyến đường này để qua lại Thổ Nhĩ Kỳ. Minbej hiện đang bị bao vây. Đường vận chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Raqqa (căn cứ địa của IS ở Syria) đã bị cắt. Cho dù IS sử dụng bọn đánh bom tự sát và xe chất nổ để cầm chân nhưng liên quân vẫn vào được thành phố.

Tỉnh Raqqa đã trở thành mục tiêu của hai chiến dịch tấn công từ cuối tháng 5. Chiến dịch của liên quân Ả Rập-người Kurd không phát triển vì lực lượng tập trung về Minbej. Chiến dịch thứ hai do quân đội chính phủ Syria thực hiện. Dự báo chiến sự tại Raqqa sẽ rất khốc liệt.

Tại Libya, quân của chính phủ đoàn kết dân tộc đã mở chiến dịch tấn công IS từ ngày 12-5 để tái chiếm TP Sirte. Ngày 9-6, lực lượng này đã vào được thành phố.