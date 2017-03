Saudi Arabia không muốn vào Hội đồng Bảo an LHQ

Thông cáo nêu: Saudi Arabia đánh giá phương pháp, cơ chế làm việc và chính sách “bên trọng bên khinh” của Hội đồng Bảo an không thể bảo đảm hoàn thành trọng trách bảo vệ hòa bình thế giới. Saudi Arabia đề nghị cải cách lề lối hoạt động của Hội đồng Bảo an nhưng không nêu rõ cải cách vấn đề gì.

Thông cáo nhận định Hội đồng Bảo an bất lực vì để cho chế độ Syria sử dụng vũ khí hóa học giết hại nhân dân, vì vấn đề Palestine kéo dài 65 năm nay vẫn chưa được giải quyết rốt ráo và vì vũ khí hủy diệt hàng loạt vẫn tồn tại ở Trung Đông.

Hôm trước đó, Đại hội đồng LHQ đã bỏ phiếu kín bầu năm nước Saudi Arabia, Litva, Nigeria, Chad và Chile làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2014 và 2015 thay cho Morocco, Togo, Pakistan, Guatemala và Azerbaijan. Các nước sẽ đảm nhận trách nhiệm từ ngày 1-1-2014.

Đây là lần đầu tiên Saudi Arabia được bầu làm nước thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an. Reuters ghi nhận đây là lần thứ hai trong vài tuần nay Saudi Arabia công khai chỉ trích Hội đồng Bảo an về cách thức chấm dứt xung đột Syria. Đầu tháng 10, ngoại trưởng Saudi Arabia đã tẩy chay không phát biểu trên diễn đàn Đại hội đồng LHQ ở New York.

