Siêu núi lửa hủy diệt châu Âu?

Báo đưa ra ba lý do cảnh báo: Hoạt động địa chấn của núi lửa mạnh dần từ năm 2010 và đến tháng 2-2011 đã xảy ra bảy rung chấn mạnh từ 2-4,5 độ; bọt khí CO 2 đã được nhìn thấy trên bờ hồ và nhiệt độ cao bất thường dưới lòng hồ; theo chu kỳ, núi lửa này phun trào mỗi 12.000 năm trong khi lần phun trào gần nhất cách đây đã 12.900 năm. Báo Daily Mail nhận định khi siêu núi lửa Laacher See phun trào, hàng tỉ tấn tro và mác ma sẽ thoát ra tàn phá châu Âu trên diện rộng, toàn bộ nước Pháp và miền Nam nước Anh sẽ bị tro phủ kín, dân chúng sẽ sơ tán hàng loạt và tro bụi che mặt trời sẽ làm Trái đất lạnh lại.

Ngay sau đó, chuyên gia nghiên cứu núi lửa Erik Klemetti, GS ĐH Denison (Mỹ), đã công bố trên blog bài viết phản bác như sau: Suy luận 12.000 năm là chu kỳ núi lửa Laacher See phun trào không dựa trên cơ sở khoa học nào; núi lửa đã phát bọt khí CO 2 từ nhiều thế kỷ. Đó là hiện tượng xảy ra liên tục và chính hiện tượng thoát khí từ buồng khí bên trong núi lửa đã ngăn chặn núi lửa phát nổ.

Cuối cùng GS Erik Klemetti kết luận: Không có bằng chứng khoa học nào cho thấy ngày tận thế sẽ đến với châu Âu trong năm 2012.

D.THẢO (Theo AFP, Maxisciences)