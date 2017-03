Singapore, Ấn Độ phản đối đe dọa và dùng vũ lực ở Biển Đông

Ảnh minh họa. (Nguồn: ibtimes.com)

Hai cường quốc kinh tế ở châu Á đã bày tỏ quan điểm chính thức của mình trong tuyên bố chung với Mỹ về căng thẳng do những tuyên bố chủ quyền chồng chéo ở Biển Đông.Singapore kêu gọi các quốc gia tuyên bố chủ quyền giải quyết các tranh chấp thông qua các định chế quốc tế như ASEAN, Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) và Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF).Singapore và Mỹ "khẳng định tầm quan trọng của hòa bình và ổn định khu vực, an ninh hàng không - hàng hải, tự do và an toàn hàng không - hàng hải cũng như hoạt động thương mại không bị ngăn trở."Đề cập đến hoạt động cải tạo đất của Trung Quốc ở Biển Đông, giới chức Singapore đã hối thúc Bắc Kinh phải "kiềm chế."Trong khi đó, Ấn Độ nói rằng sự ổn định trên thủy lộ chiến lược là cần thiết cho sự thịnh vượng kinh tế trong khu vực.Thông cáo chung của New Delhi với Washington “kêu gọi tất cả các bên tránh đe dọa hoặc sử dụng vũ lực và theo đuổi giải quyết tranh chấp lãnh thổ và hàng hải thông qua những biện pháp hòa bình, phù hợp với những nguyên tắc được công nhận của luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).”

Hồi đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CNN rằng Mỹ ủng hộ sự trỗi dậy của Trung Quốc, nhưng sự trỗi dậy này không được gây hại cho các nước láng giềng./.

Theo Vietnam+