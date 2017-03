Sinh viên Anh lại biểu tình vì học phí

Hai tuần sau cuộc biểu tình phản đối kế hoạch cắt giảm ngân sách giáo dục và tăng học phí đại học lên ba lần của chính phủ Anh, ngày 24-11, các sinh viên lại xuống đường. 11 sinh viên và hai cảnh sát bị thương. 32 sinh viên bị bắt.

Biểu tình diễn ra tương đối hòa bình ở nhiều thành phố. Tuy nhiên tại thủ đô London, biểu tình đã kết thúc trong bạo lực. Các sinh viên xung đột với cảnh sát trên đường tiến về tòa nhà Quốc hội. Cảnh sát dùng gậy đẩy lui, còn sinh viên ném biểu ngữ, bom khói. Nhiều cơ quan chính phủ, xe cảnh sát, buồng điện thoại công cộng, trạm dừng xe buýt bị đốt phá.

Một số sinh viên quá khích tập trung trước cao ốc Millbank tám tầng (nơi có văn phòng đảng Bảo thủ), đột phá qua hàng rào cảnh sát, vẽ bậy lên tường, đập cửa kính tiến vào trong rồi di chuyển lên mái.

Sinh viên đập phá xe cảnh sát tại London (Anh) ngày 24-11. Ảnh: REUTERS

Đêm 24-11, Phó Thủ tướng Nick Clegg đã phát biểu khẳng định chủ trương tăng học phí đại học là cần thiết và có lợi cho sinh viên. Với học phí mới tăng gấp ba, sinh viên tốt nghiệp đi làm sẽ không phải nộp thuế nếu thu nhập chưa tới 21.000 bảng Anh/năm (thuế khoảng 9% thu nhập) trong khi thu nhập chịu thuế hiện nay là 15.000 bảng Anh/năm ứng với học phí chưa tăng. Ông cũng tuyên bố chính phủ sẽ chi 150 triệu bảng Anh/năm hỗ trợ cho sinh viên khó khăn.

Phó Thủ tướng Nick Clegg và đảng Dân chủ tự do là đối tượng chính bị sinh viên chỉ trích. Trong chiến dịch vận động tranh cử hồi tháng 5, ông cam kết sẽ không tăng học phí. Khi trở thành đối tác trong liên minh cầm quyền, đảng Dân chủ tự do lại thay đổi quan điểm với lý do các trường đại học Anh cần thu học phí nhiều hơn để bảo đảm cạnh tranh quốc tế.

Hiện thời các cố vấn an ninh phải điều chỉnh kế hoạch đi lại của ông vì lo ngại mất an ninh. Ông thường di chuyển bằng xe đạp từ nhà riêng đến dinh thủ tướng nhưng bây giờ phải ngồi ôtô. Ông cũng hủy bỏ kế hoạch viếng thăm một số trường đại học.

Ngày 24-11 tại Ý, sinh viên đã biểu tình để phản đối kế hoạch cắt giảm ngân sách giáo dục và dự luật cải cách giáo dục mới của chính phủ. Tại thủ đô Rome, hơn 2.000 sinh viên dùng lựu đạn cay, trứng, đá ném vào trụ sở Thượng viện. Tám cảnh sát và một số người biểu tình bị thương. Sinh viên cũng biểu tình trước trụ sở Hạ viện. Tại các thành phố khác, sinh viên chiếm trường đại học và cơ quan giáo dục.

THIÊN ÂN - KHÁNH UYÊN (Theo New York Times, Reuters, FT, Guardian)