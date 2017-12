Số người chết tại thành trì cũ của IS lên 11.000 người

Số người chết được xác nhận tại Mosul vẫn tiếp tục tăng lên trong gần sáu tháng nay, sau khi TP lớn thứ hai Iraq được giải phóng khỏi tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hồi tháng 7. Số người chết tăng lên mỗi ngày là do phần lớn các thi thể của dân thường và các chiến binh IS được phát hiện từ các đống đổ nát sau chiến tranh.



Hãng thông tấn Nga cho biết các cơ quan chức năng Iraq đã xác định được tới 11.000 người thiệt mạng trong suốt chiến dịch giải phóng TP này. Trong đó, 1/3 số người chết là do các cuộc không kích của quân đội Iraq và liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu.

Không những thế, những vụ thương vong mới cũng xảy ra mỗi ngày ở TP này. “Mỗi ngày cứ có thêm hai hay ba người chết - nạn nhân của những vụ nổ mới. Chúng có thể là bất cứ thứ gì: Bẫy mìn của IS, bom chưa nổ của quân đội Iraq hay bom do liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu thả xuống TP trong suốt chiến dịch ” - một quan chức y tế địa phương cho biết.

Các đội tìm kiếm vẫn ngày đêm lục tìm những thi thể bị vùi lấp trong các tòa nhà bị phá hủy ở Mosul và xử lý mùi thối bốc lên từ số thi thể này, theo RT.

TP Mosul bị IS chiếm đóng từ giữa năm 2014 và đã trở thành một trong những thành trì quan trọng để nhóm này vươn tầm ảnh hưởng ra nhiều khu vực khác. Cũng chính tại nơi đây, thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi của IS đã tuyên bố thành lập cái gọi là “Vương quốc Hồi giáo” dưới trướng quân cờ đen IS.