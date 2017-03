Số người chết tăng lên 7 người trong vụ sập nhà ở Paris

Hiện trường vụ sập nhà

Hiện tại, các nhân viên cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm một người đàn ông cuối cùng còn đang mất tích.

Người đứng đầu địa phương, ông Philippe Gali cho biết một bà cụ 80 tuổi sống ở tầng thứ nhất của tòa nhà đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát sau khi toà nhà 4 tầng này đổ sập sau một tiếng nổ lớn ở ngoại ô Paris, Rosnysous- Bois vào sáng hôm qua (31-8). “ Chúng tôi phải đào rất sâu mới tìm thấy được bà. Bà cụ bị chôn vùi rất sâu trong đống đổ nát”- ông Gali nói với các phóng viên.

Ngoài cụ già 80 tuổi này, tai họa đã cướp đi sinh mạng của người mẹ 40 tuổi và 2 đứa con, 14 và 18 tuổi; một đứa trẻ khác 10 tuổi, một phụ nữ 45 tuổi và một thanh niên chưa xác định được danh tính.

Hiện tại, các nhân viên cứu hộ tại hiện trường phải sử dụng chó nghiệp vụ và máy ủi để tìm kiếm nạn nhân cuối cùng. Người này được xác định là một người đàn ông 50 tuổi sống ở tầng trệt của tòa nhà.

Vụ sập nhà cũng làm bị thương 11 người, trong đó có 4 người bị thương rất nặng nhưng đã qua cơn nguy kịch. Trong 4 người này có 2 trẻ em, 10 tuổi và 13 tuổi.

Những nhân chứng xung quanh tòa nhà cho biết, vụ nổ xảy ra khoảng 7 giờ sáng chủ nhật (theo giờ địa phương) đã làm rung chuyển và tách tòa nhà cao 100m ra làm đôi. Từ bên ngoài, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy những vật dụng bên trong.

Dấu hiệu ban đầu cho thấy đây có thể là vụ tai nạn do rò rỉ khí gas tại gia đình. Gabriel Plus cho biết họ đã phát hiện khí gas và dây điện bị chập tại hiện trường. Nhưng vẫn chưa có xác nhận cụ thể về nguyên nhân vụ việc. Bộ trưởng Bộ nội vụ Bernard Cazeneuve, người đã có mặt ở hiện trường sau vụ nổ cho biết có thể thủ phạm là do rò rỉ khí gas.

GRDF, một công ty chuyên cung cấp khí gas gia đình trong khu vực nói với AFP rằng: “Chắc chắn không có trường hợp khí gas rò rỉ trước đó”. Tuy nhiên, một người hàng xóm, Maryline Yyvon, lại khẳng định vụ nổ là do sự rò rỉ khí gas. “ Họ đã đào bới ngay bên dưới vỉa hè trước tòa nhà”. Bà nghi ngờ rằng “Với sức mạnh của vụ nổ, tôi nghĩ nguyên nhân không chỉ có khí gas gây nên”.

“ Nhà của chúng tôi cũng rung chuyển do vụ nổ gây ra, ai nấy cũng đều run rẩy sợ hãi”, Pauline, một hàng xóm cho biết. “Tiếng nổ rất lớn, tai của chúng tôi cũng phải rung theo”. Ghislaine Poletto,55 tuổi, sống sách hiện trường 50m cho biết bà đã ngay lập tức đến hiện trường sau tiếng nổ và cùng một số người khác đưa 2 em nhỏ ra khỏi đống đổ nát. Một đứa trẻ được cứu sống nhờ tấm nệm và chiếc bảng trên đầu mình.

Phó thị trưởng, Serge Deneulin cho biết tòa nhà được xây dựng 1970 và chưa có vấn đề gì xảy ra từ trước tới giờ. Các quan chức thành phố đã dời những nạn nhân đến cư trú tạm thời tại một trường học gần đó và chăm sóc y tế cho các gia đình bị ảnh hưởng.