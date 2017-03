Số trẻ em chết vì cúm A/H1N1 ở Mỹ tăng trở lại

Theo trung tâm kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh Mỹ (CDC), số ca tử vong mới đã nâng tổng số trẻ em chết vì cúm A/H1N1 ở Mỹ lên 76 trường hợp, trong khi số trẻ em chết vì cúm trong 3 năm vừa qua chỉ rơi vào khoảng từ 46 đến 88 trường hợp. Đáng lo ngại nhiều ca tử vong, bao gồm trẻ em, là những người trước đó hoàn toàn khỏe mạnh. CDC kêu gọi các gia đình tiêm vaccin phòng cúm mới cho tất cả trẻ em.

Theo thông báo ngày 9-10 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), số ca chết vì cúm A/H1N1 trên toàn cầu đã lên đến ít nhất 4.525 người, tăng 417 trường hợp so với cách đây một tuần. Khu vực châu Mỹ vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất với 3.292 trường hợp, tiếp đến là khu vực châu Á - Thái Bình dương với khoảng 890 trường hợp và châu Âu với 193 trường hợp.

Cùng ngày, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết đã cấp phép để lưu hành loại vaccin phòng cúm A/H1N1 thứ ba ở tất cả 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU). Vaccin có tên nhãn Celvapan do công ty dược phẩm Baxter của Mỹ sản xuất. Hai nhãn vaccin được lưu hành trước đó là Pandemrix do công ty GlaxoSmithKline của Anh sản xuất, và Focetria do công ty Novartis của Thụy Sĩ sản xuất.

Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy vacci phòng cúm A/H1N1 dạng xịt qua đường mũi tạo khả năng miễn dịch tốt với liều một lần xịt duy nhất đối với trẻ em trên 9 tuổi và liều hai lần xịt đối với trẻ em 9 tuổi trở xuống. Trẻ sơ sinh không dùng được loại vaccin này.