Soi chiếc điện thoại ‘bất khả xâm phạm’ của ông Obama

Nâng cấp công nghệ cho Nhà Trắng Bên cạnh các lý do an ninh đối với quyết định sử dụng mẫu điện thoại “lạc hậu” BlackBerry, Nhà Trắng cũng bị “hụt hơi” các tiêu chí công nghệ hiện đại một phần cũng do sự chồng chéo trong quản lý. Tờ IBTimes cho biết các công nghệ cho Nhà Trắng giám sát bởi đến bốn cơ quan: Ủy ban An ninh Quốc gia (NSC), Văn phòng Tổng thống, cơ quan Mật vụ và Cơ quan Truyền thông Nhà Trắng. Tờ The New York Times cho biết bốn cơ quan này được giao trách nhiệm thiết lập mạng Internet, máy tính, mạng điện thoại và mua các phần mềm cho Nhà Trắng. Ông Obama đã cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách cho ra đời Cơ quan Kỹ thuật số Mỹ vào năm 2015.