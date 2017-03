Sớm đưa 8 phụ nữ Bạc Liêu đẻ thuê ở Thái Lan về nhà

Trước đó, ông Phạm Minh Tuấn, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cho biết trong số hơn mười cô gái Việt Nam sang đây để đẻ thuê, 8 người quê tỉnh Bạc Liêu, độ tuổi dưới 30, gồm: Lê Thị Ngọc H., Lê Thị C. Huỳnh Thị Thu T. (cùng xã Long Điền, huyện Đông Hải), Thạch Thị Mỹ P. (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu), Mai Thị H., Hứa Thị H., Sơn Thị N., (cùng ngụ thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai) và Phan Thị Ngọc H. (thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai).



Trong đó, chị Sơn Thị N. đã sinh em bé được một tháng, còn Mai Thị H., Hứa Thị H., Huỳnh Thị Thu T., Lê Thị C., và Phan Thị Ngọc H. đang mang thai. Hiện 8 cô này cùng những cô gái Việt Nam khác vừa được giải cứu trong đường dây đưa người nước ngoài vào Thái Lan đẻ thuê đang ở Trung tâm Bảo vệ và Dạy nghề Kredtrakarn (thuộc Bộ An sinh xã hội và an ninh con người của Thái Lan tại tỉnh Nonthaburi).



Theo ông Phạm Minh Tuấn, các cô gái Bạc Liêu qua được Thái Lan là do có người môi giới. Họ là nạn nhân vì các cô gái này không biết việc đẻ thuê là hoạt động phạm pháp theo luật của Thái Lan. Họ được trả 5.500 USD nếu sinh đạt theo yêu cầu, nếu không sẽ bị trừ tiền. Yêu cầu ở đây là trẻ sinh ra phải có cân nặng từ 2,8 kg trở lên.



“Chủ trương của Đại sứ quán là đưa các cô gái về Việt Nam sớm. Còn Thái Lan muốn giữ các cô lại để làm rõ các thông tin”, ông Tuấn cho hay.





Theo MINH QUỐC (TTO)