Steve Jobs: Người làm thay đổi thế giới

Tiểu sử ông Steve Jobs Sinh ngày 24-2-1955 tại TP San Francisco (bang California, Mỹ), cha gốc Syria, mẹ người Mỹ. Ông được một cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi và sinh sống ở Bắc California. Năm 1973, ông từ bỏ ĐH Reed ở TP Portland (bang Oregon, Mỹ). Năm 1976, Steve Jobs đồng sáng lập công ty Apple. Năm 1984, ông và Apple tung ra thị trường dòng máy tính cá nhân Macintosh. Một năm sau, ông rời khỏi Apple do bất đồng với lãnh đạo, mở công ty máy tính NeXT. Năm 1997, ông bán lại NeXT cho Apple, quay về làm giám đốc điều hành của Apple. Ông bắt đầu đưa Apple phát triển cực kỳ ấn tượng với những sản phẩm gây sốt như máy xách tay iMac, iBook, máy nghe nhạc nén iPod, điện thoại di động iPhones và máy tính bảng Ipad. Từ chức giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Inc. vào ngày 24-8-2011 vì bệnh ung thư tụy.