Sự thật câu 'Gửi khủng bố về với Chúa' được cho là của ông Putin?

Dù đã được hãng tin Fox News, một kênh truyền hình lớn của Mỹ, nhanh chóng đưa tin và được cư dân mạng lan truyền trên khắp thế giới, câu nói này thật sự lại không phải của ông Putin. Ông Remi Maalouf, một phát thanh viên truyền hình của kênh RT, đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận rằng ông Putin chưa bao giờ nói những điều này. Chính Maalouf đã lấy về từ một trang Facebook để lan truyền.



Putin gặp mặt các quan chức nghe kết luận vụ đánh bom máy bay Nga

Trong thông báo của Maalouf trên trang mạng xã hội Twitter, ông viết: “Đây [việc lan truyền câu nói] chính là sự nguy hiểm của mạng xã hội! Tôi đã sử dụng các câu nói của Putin trên một bài viết Facebook và hóa ra rằng câu nói hoàn toàn sai. Tôi xin lỗi vì điều này”.

Một trong những câu phát biểu “nhận bừa” là của ông Putin trên trang Facebook mà ông Maalouf tìm thấy còn có câu: “Chúng ta sẽ truy đuổi bọn khủng bố đến bất kỳ nơi đâu. Nếu chúng ở sân bay, ta sẽ truy đuổi chúng đến sân bay. Và nếu ta bắt giữ được chúng trong nhà vệ sinh, chúng ta sẽ chấn nước chúng … Cho đến khi vấn đề này được giải quyết đến tận cùng”.



Một mảnh vỡ của chiếc Airbus A321 rơi tại Sinai này 31-10

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, nguyên văn câu nói của ông Putin, phát biểu ngay trong buổi họp mặt với các quan chức cấp cao nghe kết luận điều tra thật ra là: “Chúng ta phải thực hiện [truy lùng khủng bố] bất kể mọi thời gian, phải nêu ra được từng tên của tất cả bọn chúng. Chúng ta sẽ tìm cho ra chúng dù có lẩn trốn nơi đâu. Chúng ta truy tìm bọn chúng ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới và sẽ trừng trị chúng không nương tay”.

Trên cộng đồng mạng, nhiều người đã chia sẻ câu nói “gửi IS về với Chúa”, khẳng định đó là của ông Putin và ca ngợi thái độ cứng rắn của ông chống lại bọn khủng bố IS, đặc biệt sau những cuộc tấn công tại Paris và kết luận điều tra khẳng định máy bay Nga rơi tại Sinai là do đánh bom.