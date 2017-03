Sự thật về “bầy quỷ đêm”

Trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô chống phát xít Đức xâm lược (1941-1945), hàng triệu phụ nữ Xôviết đã đóng góp công sức rất to lớn. Không những thay mặt đàn ông làm mọi việc ở hậu phương để phục vụ chiến đấu, họ còn trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên các chiến trường máu lửa đối mặt với quân thù. Đặc biệt có 3 trung đoàn không quân nữ mà những chiến công của họ không kém giới mày râu.

“Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”

Từ những ngày đầu, khi phát xít Đức tấn công bội ước đất nước Xôviết, hàng chục vạn phụ nữ đã nhanh chóng tình nguyện gia nhập các đơn vị quân đội, các đơn vị dân quân tự vệ ở địa phương và các đội du kích trong vùng tạm bị địch chiếm. Hưởng ứng lệnh Tổng động viên của Ủy ban Quốc phòng Nhà nước, đáp lời kêu gọi của Đoàn Thanh niên Cộng sản, từ những ngày đầu cuộc chiến đã có hơn 550 ngàn chiến binh thuộc phái đẹp đại diện của tất cả các dân tộc trong Liên bang Xôviết lên đường ra chiến trận.

Trung tá chỉ huy trưởng Trung đoàn "bầy quỷ đêm" Evdokia Danydovna

Đặc biệt, giới nữ Xôviết đã tổ chức một số đơn vị chiến đấu độc lập của mình. Ví như Lữ đoàn bộ binh độc lập tình nguyện nữ số 1, Trung đoàn bộ binh độc lập dự bị nữ số 1... Riêng Quân chủng Không quân có 3 trung đoàn độc lập toàn nữ từ chỉ huy cho tới chiến sĩ bảo dưỡng máy. Đó là Trung đoàn Không quân ném bom 125 do Thiếu tá - anh hùng Liên Xô M.M.Rascova (1912-1943) chỉ huy; Trung đoàn Cận vệ không quân hoạt động tầm xa do Đại tá - anh hùng Liên Xô V.X.Grizdubova chỉ huy; Trung đoàn Cận vệ không quân Taman số 46 (gọi tắt là Trung đoàn Taman số 46) do Trung tá E.Đ.Bersanxkaia chỉ huy.

Các đơn vị chiến đấu này lập được nhiều thành tích xuất sắc trong phối hợp và hỗ trợ các đơn vị quân chính quy trên các mặt trận nóng bỏng, chiến đấu trực diện với quân thù cũng như quấy phá, tiêu diệt sinh lực địch nơi hậu cứ của chúng. Họ đã được ghi công xứng đáng vào sử sách của nước nhà và được toàn dân Liên Xô ghi nhớ công lao. Là niềm tự hào của phái đẹp Xôviết trong thời kỳ chiến tranh vệ quốc.

Tự hào với cái tên "Bầy quỷ đêm"

Đó là cái tên mà quân phát xít với nỗi sợ hãi và khâm phục đặt cho Trung đoàn 46. Đây có lẽ là một đơn vị không quân của phái đẹp duy nhất đánh quân thù vào ban đêm. Với tinh thần quyết chiến để bảo vệ Tổ quốc, họ sử dụng tất cả các loại máy bay được giao. Tuy nhiên họ dùng nhiều và cảm thấy "hợp vị" với loại máy bay Poz "ra lò" năm 1940: nhỏ gọn, nhẹ, thậm chí có nhiều bộ phận làm bằng gỗ.

Với vận tốc bay (120 - 140km/giờ), bay thấp, dễ lái, ít ồn..., họ khá dễ dàng tìm được mục tiêu địch. Rất nhiều vị trí đóng quân, kho súng đạn, xăng dầu, sân bãi chứa xe pháo, các bến phà, bộ chỉ huy địch... từng được "ăn"... bom của các nữ chiến sĩ quả cảm này. Ngoài nhiệm vụ ném bom ban đêm, quấy rối các căn cứ địch, chị em của Trung đoàn Taman này còn chuyên chở vũ khí đạn dược, thuốc men, thực phẩm, thư báo... cho các đơn vị du kích ở những nơi không thể vận chuyển được bằng đường bộ. Ví như họ đã tiếp tế cho các ngư dân làng Entinger chịu khốn khổ cơ cực do bị quân Đức bao vây nhiều ngày không có lương thực, thực phẩm.

Họ đã từng chở quân đổ bộ lên một vùng đất nhỏ ở bán đảo Crưm trong tình thế bị quân Đức phong tỏa bao vây ngặt nghèo. Rồi có lần trong đêm tối và rét buốt, họ đã tìm ra được cái sân trường, hạ xuống gần 30m để thả xuống rất chính xác các thùng lương thực, đạn dược và thuốc men cho một đội du kích trong vòng vây của quân thù. Họ đã kịp kêu to: "Các bạn ơi! Lương thực và đạn dược, thuốc men đã tới đây!" giữa làn súng máy của địch.

Vào mùa đông giá lạnh, đêm rất dài, Trung đoàn đã thực hiện 8 - 10, có khi tới 12 - 15 trận ném bom vào trận địa và cơ sở hậu cần của phát xít Đức trong một đêm. Trong 24 ngàn lượt trận đánh đêm, Trung đoàn Taman số 46 đã ném hơn 3.000 tấn bom xuống đầu thù. Có nhiều trường hợp khó tin nhưng là sự thật và khá ngộ nghĩnh: những quả bom termit nhỏ được các nữ chiến sĩ đặt lên đùi rồi dùng tay đẩy chúng rơi xuống mục tiêu! Loại máy bay nhỏ Po-2 này bay chậm, chỉ 1 phi công và 1 chiến sĩ ném bom. Không phải bom tạ hay bom tấn nhưng nó có hiệu quả lớn là rơi trúng mục tiêu và thao tác thì thật "thủ công", "bầy quỷ đêm" dũng cảm này làm quân địch lo lắng và sợ hãi.

Để ngăn chặn và đáp trả sự tấn công của "bầy quỷ đêm", chúng đã điều từ mặt trận phía tây hai chiếc tiêm kích bay đêm "Mercershmitt - 110" săn lùng máy bay của Trung đoàn. Vào đêm 1/8/1943, bọn "săn đêm" của phát xít Đức trong vài tiếng đồng hồ đã chủ động săn tìm và quần nhau với một đội bay của các nữ chiến sĩ Xôviết. Cuối cùng nhờ sự vượt trội về kỹ thuật, chúng đã bắn cháy 4 chiếc ném bom của Trung đoàn và 8 nữ phi công anh dũng hy sinh. Tổn thất này là một bài học đắt giá cho các nữ chiến sĩ phi công nhưng càng làm tăng ý chí và tinh thần chiến đấu của toàn Trung đoàn...

Kiêng "chất cồn" và giới mày râu

Có một chuyện vui đã được ghi lại vào những tháng ngày lửa bỏng đó: Trong Trung đoàn phái đẹp này chỉ độc nhất một vị "mày râu" - chàng trai kỹ thuật viên vô tuyến. Trong một lần phát quân phục định kỳ, anh được nhận một bộ đồ lót dành cho... phụ nữ. Thế là vị "mày râu cô độc" này đã viết đơn yêu cầu ban chỉ huy xin được chuyển đi bất cứ đâu, miễn là không phải tới các đơn vị "lính đàn bà".

Đại úy Elena Maliuchina (nay vẫn còn sống)

Mặc dù là một đơn vị chiến đấu toàn con gái nhưng chỉ sau 2 - 3 tháng, do hiệu quả chiến đấu tốt, họ đã được đặt ngang hàng với các đơn vị của giới mày râu. Rồi chỉ sau nửa năm chiến đấu, Trung đoàn này là đơn vị đầu tiên trong Sư đoàn được vinh dự mang danh hiệu "Cận vệ".

Trong suốt cuộc chiến, Trung đoàn Taman số 46 có 32 cô gái hy sinh trong các trận đánh. Các chiến sĩ hy sinh trong vùng địch chiếm đóng được nhân dân bí mật an táng và ghi lên bia mộ: "Tại đây nữ phi công vô danh an nghỉ". Trung đoàn có 25 kiều nữ được phong danh hiệu "Anh hùng Liên Xô", rất nhiều người được thưởng Huân chương, huy chương các loại cùng các phần thưởng cao quý của Nhà nước Xôviết.

Vị Chỉ huy Trung đoàn từ đầu tới cuối là Trung tá Evdukia Davydovna. Trước đó chị là một phi công giỏi, có bề dày kinh nghiệm, từng làm việc trong ngành hàng không dân dụng Xôviết 10 năm. Trung đoàn trưởng Bersanxkaia là một vị chỉ huy cương nghị, dũng cảm, quyết đoán và tài giỏi, nhưng lại là một nhân cách rất nữ tính. Chị luôn là người đầu tiên xông vào những nơi phức tạp, khó khăn trong các trận đánh. Nhờ vậy mà toàn Trung đoàn không một ai ngần ngại, chùn bước vào những giờ phút gay go khốc liệt nhất. Bersanxkaia là chiến sĩ nữ duy nhất trong cuộc chiến được tặng thưởng Huân chương mang tên vị Đại Nguyên soái lừng danh Nga A.V.Suvorov.

Với tinh thần toàn tâm toàn ý dồn hết sức lực chiến đấu bảo vệ Tổ quốc Xôviết, cả Trung đoàn không một ai nghĩ tới chuyện riêng tư. Không chỉ những cô gái còn "non tơ" mà ngay cả những "người chị" lớn tuổi trong Trung đoàn cũng không sợ "quá lứa lỡ thì". Có người lúc đó (thường là các vị chỉ huy còn trai trẻ) đặt vấn đề "làm bạn" thì các kiều nữ cảm ơn và "dịu dàng"... từ chối. "Ôi, các bạn, Tổ quốc đang lâm nguy, chúng tôi chưa ai nghĩ gì tới điều đó. Chúng tôi đang muốn "biệt lập" để hoàn thành tốt nhiệm vụ, còn "chuyện ấy" để sau ngày chiến thắng...".

Đó là một sự thật, ví như chị Elena Mironovna Maliuchina, năm nay bà đã ở tuổi 92. Trong các trận đánh, cô thiếu nữ xinh đẹp Elena lúc đó mới 20 tuổi đã nhiều lần bị thương nhưng không lui về "tuyến sau" mà vẫn xin ở lại đội ngũ để tiếp tục chiến đấu. Trên ngực người nữ anh hùng này lấp lánh 5 huân chương và 18 huy chương các loại. Khi chiến tranh kết thúc chị mới nhận lời xây dựng "cuộc sống chung" với một sĩ quan không quân sau 4 năm hò hẹn nhau. Năm 2005, Elena Mironovna khi đó đã 87 tuổi vẫn tham gia diễu hành chào mừng 60 năm Ngày chiến thắng phát xít Đức trên Quảng trường Đỏ - Moskva.

Nhiều người đã hỏi nữ phi công của Trung đoàn Cận vệ này - Anh hùng Liên Xô Polina Ghenman rằng "chị có ý kiến gì khi quân Đức gọi các chị là "bầy quỷ đêm" thì chị trả lời: "Điều đó khiến chúng tôi càng thấy tự hào. Bởi vì chính từ điều đó kẻ thù đã gián tiếp công nhận rằng, "đội không quân lặng lẽ và khiêm tốn" của chúng tôi đã từng giáng cho chúng những quả đấm thật sự đau".

Còn Đại tá Caffaux của Trung đoàn Không quân Pháp "Normandie - Neman" nổi tiếng trong Thế chiến II thì tỏ lòng khâm phục: "Giá như đem hết hoa của thế gian này để xếp vào dưới chân của các nữ phi công Nga thì điều đó cũng không thể biểu thị được hết sự khâm phục của chúng tôi...".

