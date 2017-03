Súng nổ cạnh tòa nhà Quốc hội Canada, thủ tướng an toàn

Các nhân chứng mô tả nghi can là nam giới, người ốm, tóc nâu, quấn khăn kiểu Ả Rập màu đen trắng trên đầu. Có người cho biết nghi can cầm súng săn chạy đến bằng xe ô tô màu đen. Lực lượng bảo vệ cho biết có hai nghi can chứ không phải một tên.

Cảnh sát đặc nhiệm đã được triển khai (ảnh). Tòa nhà Quốc hội đã bị phong tỏa. Bên trong có hàng trăm người gồm các nghị sĩ, phóng viên, nhân viên… Văn phòng thủ tướng thông báo Thủ tướng Stephen Harper đã rời khỏi Quốc hội an toàn. Các nhân chứng bên trong Quốc hội đã nghe vài chục tiếng súng nổ. Lúc 10 giờ 35, nghị sĩ Bernard Trottier đưa lên trang Twitter thông tin một nhân viên có vũ trang đã bị bắn chết bên trong khuôn viên tòa nhà Quốc hội.

Trước đó, ngày 21-10, Canada đã nâng mức báo động khủng bố từ mức thấp lên mức trung bình. Cơ quan tình báo đã báo cáo với chính phủ có các cá nhân và tổ chức ở Canada hoặc nước ngoài có khả năng tiến hành khủng bố.

Hôm trước đó đã xảy ra một sự kiện có yếu tố khủng bố. Tại bãi đậu xe của một siêu thị nhỏ ở thị trấn Saint-Jean-sur-Richelieu cách Montréal (tỉnh Québec) 40 km, Martin Couture-Rouleau, 25 tuổi lái ô tô cố ý tông vào hai binh sĩ rồi bỏ chạy (một binh sĩ thiệt mạng). Cảnh sát rượt theo. Xe bị lật. Martin Couture-Rouleau rời xe cầm dao xông tới và bị cảnh sát bắn hạ.

Hồ sơ của cơ quan tình báo nhận định tên này có xu hướng cực đoan. Y đã theo đạo Hồi và viết trên Facebook hô hào chống bọn vô đạo. Hồi tháng 7 y từng bị bắt ở sân bay khi định bay sang Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng Bộ An ninh công cộng và Bảo vệ dân sự Steven Blaney khẳng định vụ tông xe xuất phát từ ý thức khủng bố và nguy cơ khủng bố ở Canada là có thật.

Ngày 20-10, Phó Giám đốc Cục Tình báo an ninh Jeff Yaworski ra điều trần trước Ủy ban An ninh quốc gia Thượng viện. Ông khẳng định có 50 công dân Canada trong hàng ngũ Nhà nước Hồi giáo, 145 công dân Canada tham gia khủng bố ở nước ngoài và 80 tên đã trở về Canada.

