Syria cảnh báo: Bắn thẳng tay máy bay Thổ Nhĩ Kỳ

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Syria đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ "có hành động gây hấn trắng trợn, nhắm vào công dân vô tội" và Syria cho rằng đây là "một động thái nguy hiểm có thể càng làm gia tăng tình hình căng thẳng."



"Nếu Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa sử dụng máy bay chiến đấu xâm phạm không phận Syria thì những máy bay này sẽ bị bắn hạ ngay lập tức” - Syria cảnh báo. Gần đây Syria đã phối hợp với lực lượng viễn chinh của Nga, tránh xung đột trực tiếp với các máy bay của NATO.



Máy bay chiến đấu F4 của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: REUTERS

Hôm 19-10, Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng súng pháo binh nã súng vào lực lượng dân quân người Kurd. Lực lượng này đang chiến đấu chống lại phiến quân được Ankara hỗ trợ nhằm giành lại lãnh thổ từ Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã tiến hành không kích 200 người Kurd, dù lực lượng người Kurd ở Syria (YPG) ban đầu cho biết số thương vong là 15 người.



Syria gọi các nạn nhân là "150 thường dân vô tội" và nói rằng "những hành vi vô trách nhiệm sẽ phải chịu hậu quả thảm khốc, đe dọa sự ổn định và an ninh khu vực."

Trong khi đó Mỹ, đồng minh NATO của Thổ Nhĩ Kỳ không dính líu vào cuộc không kích. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby đã đăng trên Twitter vào hôm 20-10 rằng "ngược lại với các tin đồn, Mỹ không hề tham gia vào cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm qua."

Ông Kirby nói thêm rằng Mỹ "kêu gọi tất cả các bên tránh hành động mà không phối hợp với nhau", bổ sung thêm rằng điều này chỉ giúp lực lượng khủng bố IS "hưởng lợi”.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ xâm phạm không phận Syria đã trở nên thường xuyên hơn khi tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng tại Aleppo. Ít nhất có bốn phe phái đang tranh giành nhau giành quyền kiểm soát miền Bắc Syria.



Syria cảnh báo sẵn sàng bắn hạ thẳng tay máy bay xâm phạm không phận. - Ảnh: Reuters

Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Syria vào năm 2011, mối quan hệ giữa hai nước láng giềng đã trở nên căng thẳng hơn khi Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ quân nổi dậy có vũ trang chống lại chính phủ Syria. Đã có vài lần, pháo kích từ các cuộc chiến được trang bị vũ khí hạng nặng tràn qua biên giới và sang Thổ Nhĩ Kỳ, càng làm kích động tình hình.



Vào tháng 6-2012, Syria đã bắn rơi một máy bay quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đang làm nhiệm vụ trinh sát trên vùng biển thuộc lãnh thổ Syria, chỉ cách bờ biển 1 km. Trong khi Syria khẳng định rằng hành động này chỉ nhằm bảo vệ biên giới quốc gia thì phía Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Syria vi phạm luật pháp quốc tế. Sau đó Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận rằng máy bay này vô tình xâm phạm vào không phận Syria nhưng khẳng định nó đã bị bắn rơi ở không phận quốc tế sau khi nó đã rời khỏi lãnh thổ Syria.

Hồi tháng 8, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được ủng hộ bởi quân nổi dậy Syria đã phát động chiến dịch can thiệp trên mặt đất vào lãnh thổ Syria, nhằm giải phóng TP Jarablus ở biên giới từ IS, thành phố này đã bị IS chiếm giữ kể từ tháng 7- 2013. Syria đã lên án hành động của Thổ Nhĩ Kỳ là xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Syria. Trong khi lực lượng người Kurd cũng cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ kích động "chiến tranh" với lực lượng dân quân người Kurd.