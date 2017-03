Syria có trễ hẹn hòa đàm?

Mỹ đã lên tiếng bác bỏ thông tin quân đội Mỹ xây dựng căn cứ ở Syria. Người phát ngôn bộ chỉ huy Mỹ ở Trung Đông khẳng định quân đội Mỹ không có căn cứ nào ở Syria. Trước đó, báo The Times (Anh) ngày 23-1 đưa tin Mỹ và Nga đang xây dựng căn cứ không quân mới ở vùng đông bắc Syria. Vị trí hai căn cứ chỉ cách nhau 50 km. Mỹ xây căn cứ tại Al-Hasakeh trong khu vực do người Kurd kiểm soát, còn Nga cải tạo lại sân bay quốc tế Kameshli bỏ hoang gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực do quân đội Syria kiểm soát.