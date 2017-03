Syria đổ lỗi Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Saudi Arabia

IS phát thông báo khẳng định mục đích đánh bom nhằm trả đũa cho các vụ ném bom của quân đội chính phủ Syria, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục hành động.

Kênh truyền hình i24news TV ghi nhận IS đánh bom nhằm gia tăng sức ép với Syria và Iraq trong lúc quân đội Iraq đang phản công tái chiếm Fallujah. IS không hiện diện ở các tỉnh ven biển Syria mà thay vào đó là Mặt trận Al Nusra. Hãng tin Sana (Syria) đưa tin bảy vụ đánh bom nhắm vào trạm xe buýt (ảnh), bệnh viện, nhà máy điện và các cơ sở dân sự.





Bộ Ngoại giao Syria đã gửi thư cho Hội đồng Bảo an LHQ và Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon quả quyết các lực lượng thù địch và cực đoan ở Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Saudi Arabia đứng sau các vụ đánh bom nhằm làm thất bại đàm phán hòa bình tại Geneva và lệnh ngừng bắn ở Syria. Ba nước này ủng hộ nhiều nhóm nổi dậy ở Syria nhưng lại tham gia liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã lên án các vụ đánh bom ở Syria. Pháp gọi đó là tội ác ghê tởm. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov và đề nghị ông hối thúc Syria chấm dứt tấn công tại Aleppo và Daraya. Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc chính phủ Syria sử dụng không kích và tấn công dân thường nhằm đạt lợi ích chiến thuật, đồng thời cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm đặc biệt trong việc kiểm soát quân đội chính phủ Syria. Nga khẳng định các vụ đánh bom cho thấy tình hình bấp bênh ở Syria và cần phải có các biện pháp năng động để nối lại đàm phán hòa bình.