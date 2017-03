Syria không kích nhầm vào quân đội Thổ Nhĩ Kỳ

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cuộc không kích xảy ra vào lúc 3 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 24-11 nhằm vào phiến quân Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở miền Bắc Syria. Các binh sĩ bị thương đã được sơ tán khỏi khu vực xảy ra vụ việc.



Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ cùng binh lính trong chiến dịch "Lá chắn Euphrates" ở Syria. Ảnh: AFP

Theo Reuters, đây là lần đầu tiên binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị lực lượng chính phủ Syria giết chết kể từ sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự “Lá chắn Euphrates” vào ngày 24-8.



Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch này nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực biên giới của nước này với Syria từ các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) và lực lượng người Kurd.

Trước đó, các nguồn tin an ninh và bệnh viện ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các chiến binh IS đã thực hiện một cuộc tấn công và giết chết ba binh sĩ của nước này trong khu vực thị trấn al-Bab, nơi đang bị lực lượng IS chiếm giữ.