Syria ngưng tiếng súng

Nghị quyết 2268 của Hội đồng Bảo an LHQ Phần mở đầu của Nghị quyết 2268 nêu: Ủng hộ chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria; khen ngợi tổng thư ký LHQ và đặc phái viên LHQ về Syria thực hiện Nghị quyết 2254 (năm 2015); khen ngợi Nhóm quốc tế ủng hộ Syria thúc đẩy mục tiêu ngừng bắn ở Syria. Nghị quyết 2268 gồm 11 điều như sau: 1. Tán thành tuyên bố chung Mỹ-Nga về chấm dứt thù địch ở Syria (công bố ngày 22-2-2016) và phụ lục kèm theo quy định chấm dứt thù địch từ nửa đêm giờ Damascus ngày 27-2-2016. 2. Yêu cầu thực hiện ngay Nghị quyết 2254 (năm 2015) về thúc đẩy thời kỳ quá độ chính trị ở Syria để kết thúc hoàn toàn chiến tranh Syria. 3. Yêu cầu các bên nêu trong phụ lục chấm dứt thù địch ở Syria. Yêu cầu các nước thành viên LHQ sử dụng ảnh hưởng thúc đẩy các bên giữ đúng cam kết. 4. Khen ngợi Mỹ và Nga đạt được thỏa thuận về các điều kiện ngừng bắn. Ghi nhận quân đội Syria và quân nổi dậy Syria nỗ lực cam kết tôn trọng các điều kiện ngừng bắn. 5. Yêu cầu các bên lập tức cho phép các tổ chức nhân đạo đến toàn đất nước Syria một cách nhanh chóng, an toàn và không bị cản trở. 6. Ủng hộ sáng kiến của Nhóm quốc tế ủng hộ Syria nhằm thúc đẩy khẩn cấp vấn đề cứu trợ nhân đạo. 7. Tiếp tục ủng hộ tiến trình chính trị do người Syria đứng đầu dưới sự bảo trợ của LHQ. Yêu cầu tổng thư ký LHQ xúc tiến nối lại đàm phán chính thức giữa chính phủ Syria và phe đối lập Syria. 8. Khen ngợi chấm dứt thù địch là một bước tiến tới thiết lập ngừng bắn lâu dài. Tiếp tục khẳng định mối quan hệ giữa ngừng bắn song song với tiến trình chính trị theo Thông cáo Genève năm 2012. 9. Yêu cầu các bên sử dụng ảnh hưởng tác động chính phủ Syria và phe đối lập Syria thúc đẩy tiến trình hòa bình, thiết lập các biện pháp tin tưởng, bao gồm trả tự do cho những người bị giam giữ tùy tiện và chấm dứt thù địch. 10. Yêu cầu tổng thư ký LHQ thông báo về việc thực hiện nghị quyết này và Nghị quyết 2254 (năm 2015) 15 ngày sau khi thông qua nghị quyết này và sau đó cứ mỗi 30 ngày. 11. Quyết định tiếp tục theo sát vấn đề này. H.DUY