Syria: phát hiện hố chôn 230 người do IS sát hại

Hôm 17-12, Tổ chức SOHR tiết lộ, những thành viên của bộ lạc Sheitaat đã phát hiện một mộ chôn tập thể 230 người tại một sa mạc gần thị trấn Kashkiya, phía đông tỉnh Deir al-Zor.



Điều tra sơ bộ cho thấy những nạn nhân là người trong cùng một bộ tộc, bao gồm dân thường và các dân quân dám chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS.

Nhiều khả năng chính IS là kể đã ra tay thảm sát những người này. Theo Reuters, những người này bị chôn hồi giữa tháng 8, cùng với đợt thảm sát 700 người Sheitaat của IS.



IS dùng "cái chết" để buộc một vùng lãnh thổ rộng lớn tuân phục

Ngôi mộ tập thể được chôn rất tạm bợ và lộ liễu. Không cần khai quật, người dân cũng có thể nhìn thấy xác người đang phân hủy, cùng hàng loạt các mảnh xương nằm ngổn ngang lẫn với bụi cát tại hiện trường.

Đây là lời “nhắn nhủ” của IS cho các tộc người vừa được IS cho phép trở về quê hương. Chỉ cần có hành động chống đối, kết cục sẽ vô cùng bi thảm.

Được biết, quân đội IS đang chiếm cứ một phần đất nhỏ thuộc tỉnh Deir al-Zor, giáp biên giới với Iraq. Với các giếng dầu của chính phủ Syria để lại, các chiến binh IS này đã và đang ra sức bảo vệ khu vực “hái ra tiền” nuôi sống tổ chức.

Song gần đây có vẻ như IS không thể yên vị yên ổn với món tiền phi pháp từ việc bán dầu lậu. Liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu thường xuyên thực hiện các cuộc không kích nhằm vào khu vực từ tháng 9.