Syria tố Pháp không kích khiến 120 dân thường thiệt mạng

Theo hãng thông tấn SANA, trong tuyên bố gửi LHQ và các tổ chức trực thuộc, Bộ Ngoại giao Syria cho biết các máy bay chiến đấu của Pháp thuộc liên minh chống khủng bố do Mỹ đứng đầu đã không kích làng Tukhan al-Kubra phía bắc thị trấn Manbej, tỉnh Aleppo sáng 19-7. Bộ Ngoại giao Syria gọi đây là vụ “thảm sát đẫm máu” đối với dân thường nơi đây.



“Cuộc không kích của Pháp đã giết chết 120 sinh mạng dân thường, phần lớn họ là trẻ em, phụ nữ và người lớn tuổi” - tuyên bố Bộ Ngoại giao Syria viết. Tuyên bố cho biết thêm số phận của hàng chục ngàn dân thường khác chưa rõ.



Cuộc không kích của Pháp ở Aleppo, Syria khiến 120 dân thường thiệt mạng. Nguồn: Middle East Observer

Trước đó ngày 18-7, các chiến đấu cơ Mỹ đã tiến hành không kích ở Manbej khiến 20 dân thường thiệt mạng. Bộ tái khẳng định các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu tại Syria là "bất hợp pháp”, cáo buộc liên quân chống lại dân thường vô tội và cơ sở hạ tầng thay vì nhóm khủng bố.



Đồng thời Bộ nhấn mạnh “Bất kỳ ai muốn tham gia cuộc chiến chống khủng bố phải hợp tác với chính phủ Syria”.

Manbej là một vị trí quan trọng chiến lược cho quân nổi dậy do Mỹ dẫn đầu nhờ vào vị trí gần Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ tháng 5 vừa qua, liên quân do Mỹ đứng đầu đã tăng cường không kích, hỗ trợ các lực lượng dân chủ Syria (SDF) gồm các nhóm vũ trang người Kurd và Arab nhằm giành quyền kiểm soát thị trấn Manbej từ tay IS. Nếu giành lại được thị trấn này, IS sẽ mất một thành trì chủ chốt.