Tác giả tài liệu mật về ông Trump trốn biệt

Rất nhiều PV chầu chực trước Công ty Orbis Business Intelligence của Steele và nhà riêng ở London nhưng vô ích.

Báo The Telegraph cho rằng Steele trốn biệt vì sợ bị trả thù. Báo dẫn lời người nhà của Steele thuật lại ông ta lo sợ cho an toàn của bản thân và gia đình. Báo The Mirror cho rằng Steele ẩn mình theo kế hoạch được tổ chức tỉ mỉ để bảo vệ ông. BBC đưa tin có thể Steele không phải là người duy nhất viết tài liệu.

Theo các cựu lãnh đạo tình báo Anh, Steele làm việc nhiều năm cho MI6 dưới vỏ bọc nhà ngoại giao ở Nga, Pháp, Bộ Ngoại giao Anh. Sau khi rời MI6, Steele đã từng cung cấp cho FBI thông tin về tham nhũng trong FIFA. Mùa hè năm 2010, một tổ FBI đã đến London gặp Steele. Vụ này đã củng cố uy tín cho Steele.

Trong vụ lập tài liệu về ông Trump, Steele được công ty tư vấn chính trị FusionGPS ở Washington thuê điều tra theo yêu cầu của một số nhân vật đảng Cộng hòa ẩn danh không muốn ông Trump đắc cử.