Tái chiếm Mosul: Đã tiêu diệt 4.000 phần tử IS

Chiến dịch tái chiếm Mosul đã bước vào tháng thứ ba. Hơn 100.000 liên quân Iraq bắt đầu chiến dịch tái chiếm Mosul từ ngày 17-10, với sự hỗ trợ của liên quân quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu.

Sau hai tháng, liên quân Iraq đã chiếm lại được 1/3 diện tích Mosul vốn bị IS kiểm soát từ năm 2014. Đà tiến của liên quân Iraq trong chiến dịch tái chiếm Mosul đã chậm lại trong vài tuần gần đây, khi liên quân Iraq gặp kháng cự mạnh từ IS khi ngày càng tiến vào sâu hơn trong Mosul.

New York Times dẫn lời tư lệnh cấp cao quân đội Iraq Najm al-Jubouri phụ trách chiến dịch tái chiếm Mosul cho biết trong hai tháng chiến dịch, liên quân Iraq đã tiêu diệt được khoảng 4.000 phần tử IS. Trong đó có 2.100 phần tử thiệt mạng vì các trận không kích của liên quân quốc tế chống IS.



Phần tử IS bên trong Mosul. Ảnh: REUTERS

Thương vong về phía liên quân Iraq cũng rất cao khiến cả các tư lệnh Mỹ cũng lo ngại. Trong đó một phần lớn thương vong từ các tay súng bắn tỉa, các vụ đánh bom tự sát bằng xe hơi.

Chính phủ Iraq không công bố số binh lính thiệt mạng. Ngày 1-12, LHQ cho biết số lính Iraq thiệt mạng tại chiến trường Mosul trong tháng 11 là 1.959 người. Tuy nhiên, quân đội Iraq bác bỏ con số quá cao này.

Thương vong dân thường cũng rất lớn và ngày càng tăng cao, dù chưa có con số cụ thể. Theo số liệu của LHQ, trong tuần thứ hai của tháng 12 đã có gần 700 dân thường bị thương từ bị bắn, trúng mìn, trúng pháo - tăng 30% so với tuần trước đó.

Vài tuần gần đây, các nhà báo đã không còn được phép gia nhập tiền tuyến để đưa tin vì tình hình giao tranh quá nguy hiểm.



Người dân Iraq chờ cứu trợ thực phẩm tại một trại tị nạn cách Mosul 75 km ngày 17-12. Ảnh: AP

Theo New York Times, trong khi cả thế giới đang hướng về điểm nóng Aleppo (Syria) và thảm họa nhân đạo của nó thì khủng hoảng nhân đạo ở Mosul cũng không hề kém.

Russia Today dẫn thông tin từ tổ chức nhân đạo Oxfarm (Anh) cho biết hiện còn khoảng một triệu người đang bị kẹt tại Mosul trong tình cảnh thiếu thốn thực phẩm, nước uống, tiết trời đông giá rét cùng hiểm nguy giao tranh. Chỉ mới khoảng 100.000 người sơ tán khỏi Mosul từ khi Iraq mở chiến dịch tái chiếm hơn hai tháng trước.

Theo Oxfarm, các tổ chức cứu trợ đang đối mặt với rất nhiều khó khăn để đưa hàng cứu trợ vào trong Mosul.