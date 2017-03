Tài liệu 22.000 tên IS là giả hay thật?

(PL)- Kênh truyền hình Sky News của Anh ngày 9-3 (giờ địa phương) khẳng định đang giữ một USB tài liệu liên quan đến 22.000 tên Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do một phần tử IS đào ngũ trao cho.

Tên này có bí danh Abu Hamed, bỏ Quân đội Syria Tự do (quân nổi dậy Syria) để gia nhập IS và đã đánh cắp USB từ tên chỉ huy an ninh. Tài liệu trong USB gồm thông tin thuộc 23 câu trong tờ khai khi bọn tân binh mới gia nhập IS phải khai như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, nhóm máu. Trong băng video phát trên Sky News, tên Abu Hamed che mặt nói: “IS là trò lừa đảo chứ không phải Hồi giáo” và mong tài liệu trong USB sẽ góp phần tiêu diệt IS. Ông Richard Barrett, nguyên chỉ huy lực lượng phản gián trong cơ quan tình báo Anh, đánh giá đây là chiến lợi phẩm vô giá đối với các nhà phân tích. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nghi ngờ đây là tài liệu giả. Ví dụ: Lá cờ trong tài liệu không phải cờ đen IS, tài liệu ghi “Nhà nước Hồi giáo Iraq và phương Đông” trong khi tên mới của chúng từ ngày 29-6-2014 là “Nhà nước Hồi giáo”. Báo The Guardian (Anh) đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maizière khẳng định tài liệu là thật và một tài liệu như thế đã được trao cho cơ quan tình báo Đức. D.THẢO