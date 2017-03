Tai nạn máy bay Airbus A320 đã được cảnh báo

Các điều tra viên ở Pháp và Đức đã thu thập nhiều bằng chứng cho thấy phi công phụ Andreas Lubitz người Đức mắc chứng trầm cảm nặng và có xu hướng tự sát. Tuy nhiên, ngày 5-4, Cơ quan An toàn hàng không Đức thông báo trước tai nạn hoàn toàn không biết gì về tiền sử bệnh của phi công phụ Andreas Lubitz, người đã cố ý giảm độ cao cho máy bay lao vào núi.

Trước đó, ngày 4-4, báo Wall Street Journal của Mỹ đưa tin trước đây Ủy ban châu Âu đã đánh giá bộ phận phụ trách an toàn hàng không ở Đức thiếu nhân viên nên không thể thực hiện đầy đủ nhiệm vụ kiểm soát máy bay và phi hành đoàn, đặc biệt là kiểm soát sức khỏe của phi công.

Sau đó, Cơ quan An toàn hàng không châu Âu khẳng định cơ quan này đã từng ghi nhận ở Đức có nhiều trường hợp không bảo đảm an toàn hàng không, đặc biệt về theo dõi khám chữa bệnh, do đó đã khuyến cáo và Ủy ban châu Âu đã đề nghị Đức chấn chỉnh trong năm 2014. Như vậy đề nghị chấn chỉnh được đưa ra nhưng vẫn không thể ngăn cản phi công phụ Andreas Lubitz cho máy bay lao vào núi.

Lều giám định ADN các nạn nhân máy bay A320. Ảnh: AFP

Trong khi đó, liên quan đến vụ máy bay McDonnell Douglas 8 của hãng hàng không Air Algeria rơi ở Mali hôm 24-7-2014 (116 người chết), ngày 4-4, Văn phòng Điều tra và Phân tích của Pháp tiếp tục công bố kết quả điều tra.

Theo kết quả điều tra, máy bay lên dần đến độ cao 9.500 m và hệ thống lái tự động hoạt động. Hai phút sau, đồng hồ đo động cơ bên phải gửi dữ liệu sai, sau đó 55 giây đến động cơ bên trái. Nguyên nhân do sương giá bám các bộ cảm biến về áp suất ở đầu động cơ. Kết quả phân tích chứng minh các phi công không mở hệ thống chống sương giá.

Như vậy giả thiết về khủng bố đã chính thức bị loại bỏ. Kết quả điều tra cuối cùng sẽ được công bố cuối năm nay. Tháng 6-2009, cũng do sương giá bám các ống Pitot, máy bay Airbus A330 của hãng Air France bay chuyến Rio-Paris đã rơi ở vùng biển Brazil (228 người chết).