Tai nạn máy bay tại Iran: Chỉ còn 10 nạn nhân sống sót

Hiện trường máy bay rơi. (Nguồn: AFP/TTXVN)



Theo TTXVN/Vietnam+



Hãng thông tấn Iran (IRNA) dẫn lời Thứ trưởng Giao thông nước này Ahmad Majidi cho biết chiếc Antonov An-140 chở 40 hành khách, trong đó có 6 trẻ em, và 8 thành viên phi hành đoàn. 10 nạn nhân sống sót được tìm thấy trong tình trạng bị thương nặng và đang được cấp cứu tại bệnh viện địa phương.Vị trí chiếc máy bay gặp nạn chỉ cách khu dân cư đông đúc Azadi ở Tehran vài trăm mét. Trong khi đó, Cơ quan hàng không dân sự Iran cho biết phi công điều khiển chiếc Antonov An-140 đã báo cáo sự cố kỹ thuật 4 phút sau khi cất cánh và tìm cách quay trở lại điểm xuất phát.Tuy nhiên, chiếc máy bay 2 động cơ gặp nạn vào lúc 9 giờ 18 (giờ địa phương). Hiện vẫn chưa tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay.Dòng máy bay An-140 do Ukraine thiết kế cho các đường bay nội địa với tầm bay khoảng 2.400 km. Các hãng hàng không Iran thường sử dụng loại máy bay này cho hoạt động chuyên chở trong nước.Trong những năm gần đây, Iran đã phải chứng kiến một số vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng mà nguyên nhân chủ yếu là vì các máy bay quá cũ kĩ, lạc hậu và bảo trì kém, một phần do tác động của các lệnh cấm vận quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.Hồi tháng 1/2011, một chiếc Boeing 727 của hãng hàng không Iran Air gặp nạn tại khu vực Tây Bắc nước này làm 77 người thiệt mạng. Trước đó, tháng 7/2009, một máy bay do Nga sản xuất đã bị rơi ngay sau khi cất cánh từ một sân bay ở Tehran khiến 168 người tử nạn.