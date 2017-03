Tại sao bin Laden lại được mai táng ngoài biển?

Lý do là vì Nhà Trắng sợ rằng nếu tiến hành mai táng tại đất liền thì mộ của y có thể trở thành điện thờ hay địa điểm hành hương của những tín đồ Hồi giáo cực đoan.

Akbar Ahmed, giáo sư chuyên nghiên cứu về đạo Hồi tại đại học Mỹ cho biết: “Trong văn hóa đạo Hồi thì hệ thống điện thờ được xem là hết sức linh thiêng. Lịch sử Hồi giáo đã cho thấy các điện thờ có thể trở thành nơi thu hút sự giận dữ. Điện thờ chính là nơi đặt nền tảng cho các lãnh tụ tôn giáo gây dựng quyền lực. Nên nếu Osama bin Laden được chôn cất tại Pakistan thì những kẻ cuồng tín có thể coi đó như một địa điểm hành hương, đặc biệt là những kẻ không được giáo dục. Và như thế ‘huyền thoại’ về bin Laden vẫn sẽ được tiếp tục.”

Nếu được an táng ở đất liền thì mộ của bin Laden có thể trở thành đền thờ hay địa điểm hành hương của những tín đồ cực đoan

Tuy vậy, giáo sư Ahmed cũng cho rằng việc an táng bin Laden ở một địa điểm bí mật ngoài biển cũng có thể làm gia tăng sự giận giữ, cũng như tiếp tục gây nên tranh cãi rằng đúng là bin Laden đã chết hay chưa. “Ai cũng muốn tận mắt nhìn thấy xác của bin Laden. Nếu như những việc này được thực hiện trong bóng tối thì điều đó càng làm dấy lên những câu hỏi.”

Điều đó cũng đã lý giải tại sao các quan chức chính phủ Mỹ đã nhấn mạnh rằng bin Laden dù được hải táng, nhưng tuân theo đúng các nghi lễ của đạo Hồi. “Việc an táng được thực hiện theo đúng giới luật nghiêm nhặt của đạo Hồi,” John O.Brennan, người đứng đầu cơ quan chống khủng bố của Mỹ nói, đồng thời cho biết thêm các quan chức Mỹ đã tham khảo rất nhiều từ các chuyên gia về đạo Hồi.

Ông Brennan cũng tiết lộ rằng các quan chức Mỹ cũng đã liên hệ với một quốc gia giấu tên để chôn cất bin Laden, song quốc gia đó đã từ chối. Trong khi đó, theo luật Hồi giáo thì xác chết cần phải được mai táng trong vòng 24 giờ sau khi qua đời. Thế nên việc hải táng là giải pháp hợp lý nhất.

Sau khi bin Laden bị tiêu diệt tại Abbottabad, lực lượng quân đội Mỹ đã chuyển xác của y tới tàu khu trục Carl Vinson đóng ở biển bắc Arập. Xác bin Laden cũng đã được khâm liệm theo nghi thức Hồi giáo, được đặt lên một tấm vải liệm màu trắng, sau đó được đưa vào một chiếc túi lớn và cuối cùng được “hạ thủy một cách thanh thản và nhẹ nhàng nhất.” Theo các quan chức quân đội Mỹ thì mọi việc được tiến hành dưới sự chứng kiến của một số ít người, trong đó có cả thông dịch viên tiếng Arập.

Tuy vậy, hiện vẫn có những tranh cãi rằng liệu việc hải táng có được đạo Hồi cho phép hay không. Nhiều chuyên gia cho rằng nên chôn bin Laden tại đất liền ở một địa điểm mai táng đơn giản. Còn việc chôn cất ngoài biển, do không lực Mỹ thực hiện ở mạn bắc biển Arập, có thể càng tạo thêm sự mơ hồ về cuộc đời vốn có quá nhiều ẩn khuất của trùm khủng bố, đặc biệt là trong một thập kỷ qua.

Chính vì lý do nói trên mà việc xét nghiệm ADN để xác định xem kẻ bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt có đúng là bin Laden hay không là cực kỳ cần thiết. Ông Brennan cho biết CIA đã so sánh mẫu ADN của bin Laden với mẫu ADN của rất nhiều thành viên trong gia đình của y, qua đó xác định “100%” rằng kẻ bị giết đúng là trùm khủng bố. Ngoài ra, các đặc vụ CIA cũng tiến hành so sánh xác chết với các tấm ảnh đã biết về bin Laden căn cứ qua giải phẫu và nhân tướng học.

“Chúng tôi hiểu rằng công chúng sẽ đòi hỏi được nhìn thấy xác bin Laden, nhưng chúng tôi rất tin tưởng vào kết quả của mình,” Brennan cho biết. Ông Brennen cũng nói rằng các quan chức Nhà Trắng vẫn chưa quyết định có công bố hình ảnh xác của bin Laden hay không, bởi họ sợ rằng những hình ảnh đó có thể sẽ thổi bùng ngọn lửa phẫn nộ từ thế giới Hồi giáo cũng như phong trào jihad.

