Tại sao cái chết bí ẩn của lãnh đạo Taliban bị giấu kín?

Omar đã biến mất trong gần 14 năm qua, tuy nhiên mãi đến 8-8 vừa quan thì mới chính thức có công bố ông đã chết.



Theo tờ The New York Times cho biết hôm thứ Sáu (7-8) rằng hầu hết các bên liên quan trong chiến tranh Afghanistan, gồm chính phủ Afghanistan, Taliban, Mỹ và Pakistan chắc chắn đã biết về cái chết của nhà lãnh đạo Taliban từ lâu, nhưng mỗi bên đều giữ bí mật để hưởng lợi từ điều này.

Taliban tiếp tục công bố những tuyên bố của Omar không lâu sau cái chết của ông. Trong tuyên bố cuối cùng của mình, vị lãnh đạo này dường như đang mở ra ý tưởng của các cuộc đàm phán hòa bình.

Taliban không muốn thừa nhận cái chết của nhà lãnh đạo vì thực tế tên của ông ảnh hưởng đến nhiều nhóm chiến binh ở Afghanistan, trong khi các bên liên quan khác trong cuộc xung đột cũng được hưởng lợi từ danh nghĩa Omar.



Hi vọng chấm dứt xung đột Afganistan với các cuộc đàm phán hòa bình

An ninh tại Afghanistan đã bắt đầu trở nên “mong manh” sau sự rút lui của NATO vào tháng 12 năm 2014, và sự xuất hiện liên tiếp của các cuộc tấn công ngay sau đó do Taliban và IS thực hiện. Một loạt các cuộc tấn công xảy ra trên khắp đất nước đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người dân trong năm 2015.

Ngày 7-7, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Taliban và chính phủ Afghanistan đã bắt đầu ở Pakistan. Vòng đàm phán thứ hai theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào ngày 31 tháng 7 đã bị tạm ngưng vì tin tức về cái chết của lãnh đạo Omar.