Tại sao IS ra tay tàn sát hàng loạt đồng minh?

“Những chiến binh này là người Ả Rập, gia nhập IS sau khi IS nắm quyền kiểm soát khu vực. Đến nay, đã có hơn 10 chiến binh chịu đầu hàng lực lượng Peshmerga”, một nguồn tin Peshmerga ở Kirkuk, phía bắc Iraq cho hay.

BasNews đưa tin đây không phải là lần đầu quân IS hành quyết chính “những người anh em” của mình. Vào tháng 12-2014, một nhóm hoạt động nhân quyền SOHR trụ sở tại Anh, chuyên giám sát các hoạt động của IS ở Iraq và Syria tuyên bố IS đã hành quyết khoảng 200 chiến binh của tổ chức vì tội bỏ trốn khỏi chiến trường.

“Chúng tôi có thể xác nhận rằng 120 chiến binh IS đã bị hành quyết, nhưng từ các nguồn tin thân cận, chúng tôi tin rằng con số thực sự phải là hơn 200 người”, giám đốc của nhóm nhân quyền này Rami Abdurrahman khẳng định.

Có khoảng 56 chiến binh IS khác bị chính tổ chức của họ hành quyết hồi tháng 1-2015 vì “thua trận” trong trận chiến Kober, phía bắc Iraq. Trước đó, trong trận chiến với lực lượng Peshmerga ở phía nam Erbil, 300 chiến binh IS đã bị tiêu diệt.

Các tay súng IS đang tàn sát 'đồng minh' vì tội phản bội. Ảnh minh họa

Các tay súng IS đang tàn sát 'đồng minh' vì tội phản bội. Ảnh minh họa

Lực lượng Kurd đã chống trả thành công cái gọi là IS, đang hoạt động ở Kirkuk trong những ngày gần đây, tờ USA Today đưa tin.

Quân đội Iraq cũng đã tiến hành phản công với quy mô lớn vào quê hương của Saddam Hussein ở Tikrit, vùng trung bắc Iraq.

“Tuy nhiên, trận chiến tái chiếm Tikrit sẽ rất khó khăn bởi quân IS đã cài bom trên tất cả các tuyến đường, tòa nhà, cầu cống, mọi thứ. Do đó, lực lượng chúng tôi buộc phải ngưng tiến quân”, phát ngôn viên lực lượng dân quân Shiite Jawwad al-Etlebawi cho biết.