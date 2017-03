Tại sao Mỹ công bố hình ảnh ông DSK bị còng?

Nếu người nào không muốn bị áp giải trước công chúng thì thôi đừng phạm tội. Tôi không lấy làm thông cảm cho những ai bị áp dụng thông lệ này”.

Ở Mỹ, cụm từ “perp walk” là tiếng lóng dùng để chỉ thông lệ của cảnh sát khi áp giải nghi can ra trước công chúng để giới truyền thông ghi nhận sự kiện. Nghi can thường bị còng tay hoặc trong tư thế bị cưỡng chế hoặc mặc đồng phục nhà tù. Hình ảnh Tổng Giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn bị cảnh sát Mỹ áp dụng hình thức “perp walk” đã gây tranh cãi giữa Pháp và Mỹ.

Tại nhiều nước trong đó có Mỹ, nói chung hình ảnh nghi can bị cảnh sát cưỡng chế thường được che giấu nhằm bảo vệ đời tư và danh tiếng của nghi can trước khi họ chính thức bị kết tội. Tuy nhiên, áp giải nghi can ra trước công chúng là điều không thể tránh khỏi.

“Perp walk” có thể được cố tình áp dụng với nhiều dụng ý: Tên tuổi và hình ảnh nghi can phát trên báo đài sẽ khuyến khích thêm nạn nhân tố cáo; khi bị áp giải, nghi can có thể tiết lộ điều gì đó trước giới truyền thông; củng cố hình ảnh thực thi pháp luật. Vẫn có trường hợp cảnh sát Mỹ xem thường sự riêng tư của nghi can để làm nhục, đặc biệt đối với nghi can là nhà chính trị hoặc doanh nhân.

Trong một số trường hợp, cảnh sát Mỹ chọn cách khác để áp giải nghi can vì lý do an toàn, ví dụ áp giải bằng cửa sau để vào phòng xử án kín. Một cách khác để tránh bị áp giải trước đám đông là khi nghi can đồng ý hợp tác trong điều tra và xét xử. Một luật sư bào chữa giỏi cũng có thể thương lượng cho thân chủ tránh hình thức áp giải này.

Tòa Phúc thẩm Khu vực 2 (gồm ba bang Connecticut, New York và Vermont) đã thông qua hai mục đích của hình thức “perp walk”:

- Nhằm thực hiện một phần của việc thực thi pháp luật là di chuyển nghi can từ nơi này đến nơi khác, ví dụ từ nhà tù ra tòa án. Điều này không vi phạm các quyền của nghi can.

- Phục vụ các mục đích của chính phủ bao gồm giáo dục công chúng về những nỗ lực của việc thi hành luật pháp và tăng cường tính minh bạch của hệ thống công lý hình sự.

Tại Pháp, hình ảnh “perp walk” bị cấm từ năm 2000 vì người Pháp cho rằng hình ảnh như thế cực kỳ làm tổn hại đến thanh danh người phạm tội. Tuy nhiên, “perp walk” không chỉ là thông lệ ở Mỹ. Ở một số nước ở Mỹ Latinh, nghi can bị buộc phải thú tội trước giới truyền thông. Tại Mexico, hình ảnh nghi can buôn lậu ma túy thường xuất hiện trên báo chí với hàng đống tiền mặt, vũ khí và ma túy. Tại Thái Lan, nghi can bị buộc tội trộm cắp cũng xuất hiện với “chiến lợi phẩm”.

ĐÌNH PHONG (Theo Wikipedia, Times Live, Slate, New Yorker)