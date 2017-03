Taliban báo thù cho Bin Laden

11 ngày sau khi trùm khủng bố Bin Laden bị tiêu diệt tại Pakistan, 17 dân thường và 65 học viên của Trung tâm huấn luyện cảnh sát Frontier Constabulary ở thị trấn Shabqadar, huyện Charsadda, tỉnh Khyber-Pakhtunkhwa (Pakistan) bị thiệt mạng trong hai vụ đánh bom tự sát do Taliban thực hiện. Ngoài ra còn có hơn 150 người bị thương.

6 giờ sáng 13-5, khoảng 800 học viên trẻ tập trung trước cổng trung tâm huấn luyện chờ xe đến rước về nhà nghỉ phép 10 ngày sau khóa học kéo dài một năm.

Một tên Taliban đi bộ đến cổng và kích nổ bom trong người. Trong khi quang cảnh hỗn loạn diễn ra, cảnh sát và nhiều người đang cứu giúp các nạn nhân, tên thứ hai chạy xe máy đến và kích nổ quả bom có sức công phá lớn hơn quả bom đầu.

Địa điểm đánh bom thuộc vùng tây bắc Pakistan giáp biên giới Afghanistan. Đây là địa bàn chủ chốt của mạng lưới khủng bố Al Qaeda và hậu cứ của phe Taliban tại Afghanistan.

Hiện trường vụ đánh bom tự sát trước cổng trung tâm huấn luyện cảnh sát ở tỉnh Khyber-Pakhtunkhwa (Pakistan) ngày 13-5. Ảnh: AFP

Cảnh sát trưởng TP Peshawar (thủ phủ tỉnh Khyber-Pakhtunkhwa) nhận định đây là vụ đánh bom tự sát làm nhiều nhân viên cảnh sát thiệt mạng nhất trong mấy năm gần đây. Hiện trường vương vãi thi thể các nạn nhân. 12 ôtô chở học viên và 20 cửa hàng ven đường bị hư hại.

Không lâu sau đó, tổ chức Taliban tại Pakistan (Tehrik-e-Taliban) có quan hệ với Al Qaeda đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Taliban tuyên bố mục đích đánh bom nhằm trả thù cho trùm khủng bố Bin Laden và đe dọa sẽ còn nhiều vụ đánh bom nữa.

Báo New York Times (Mỹ) ngày 13-5 dẫn lời một số quan chức cảnh sát cao cấp Pakistan nghi ngờ thủ phạm không phải là Taliban ở Pakistan mà có vẻ do một nhóm Taliban tại Pakistan ly khai thực hiện. Nhóm này do Umar Khalid đứng đầu, hoạt động trong vùng núi Mohmand.

Ngày 13-5, Ngoại trưởng Anh William Hague đã tuyên bố Anh sẽ luôn sát cánh với Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố.

Trung tâm huấn luyện cảnh sát Frontier Constabulary được thành lập từ thế kỷ 19, đến nay đã đào tạo khoảng 70.000 người. Được vào trung tâm là niềm mơ ước và tự hào của nhiều thanh niên nghèo ở Pakistan.

Trong khi đó, ngày 13-5, quân đội Pakistan thông báo tướng Khalid Shameem Wynne (nhân vật thứ hai ở Bộ Quốc phòng) đã hủy bỏ chuyến thăm Mỹ trong năm ngày dự kiến từ ngày 22-5.

Ủy ban Quốc phòng của chính phủ Pakistan cũng ra thông cáo cho biết sẽ xem xét lại các điều khoản hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố.

Quan hệ Pakistan-Mỹ trở nên căng thẳng sau khi Bin Laden bị bắn chết ở Pakistan. Pakistan chỉ trích Mỹ xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Pakistan trong khi Mỹ nghi Bin Laden có đồng lõa trong chính quyền Pakistan.

Đài truyền hình CNN (Mỹ) ngày 12-5 đưa tin cơ quan tình báo Mỹ đã thẩm vấn ba người vợ của Bin Laden tại Pakistan với sự có mặt của các quan chức tình báo Pakistan. Hai người vợ mang quốc tịch Saudi Arabia và người vợ nhỏ tuổi nhất mang quốc tịch Yemen mới 29 tuổi. Cả ba người đều tỏ thái độ thù địch với Mỹ trong thẩm vấn, do đó nhân viên tình báo Mỹ không thu được nhiều thông tin. ___________________________________________ Đây là hành động trả thù đầu tiên cho người anh em tử vì đạo Osama Bin Laden. Hãy đợi đấy, sẽ còn nhiều đợt tấn công khốc liệt hơn ở Pakistan và Afghanistan. Người phát ngôn tổ chức Taliban tại Pakistan EHSANULLAH EHSAN gọi cho hãng tin AFP (Pháp) nhận trách nhiệm ngày 13-5

THIÊN ÂN - DẠ THẢO - ĐỨC LONG (Theo AFP, Dawn, New York Times, VOA News, Guardian)