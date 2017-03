Tám hạng người giàu và nguy hiểm ở Trung Quốc

Liều lĩnh lại có quyền: Trong vụ án buôn lậu lớn nhất nước của Tập đoàn Viễn Hoa Hạ Môn. Lại Xương Tinh cùng đồng bọn buôn lậu ô tô, xăng dầu và hàng điện tử trị giá đến 6,6 tỉ USD. Ngày 23-7, y bị dẫn độ từ Canada về nước. Hạng người giàu này quan hệ khăng khít với các quan chức để từ đó sinh thủ đoạn làm giàu.

Dựa dẫm người quyền thế: Trần Húc Nhiên thuộc dạng hồng nhan bạc mệnh. Sau khi cô bị trộm vào nhà sát hại, người ta mới biết ngoài biệt thự, cô còn có tài khoản kếch xù mà một người dẫn chương trình như cô không thể kiếm được. Cô quan hệ mật thiết với một quan chức, sau này quan chức đó cũng mất chức. Hạng người giàu này sử dụng quan hệ tình cảm để dựa dẫm người có quyền chức nhằm thu vén lợi riêng.

Dưỡng quyền sinh tiền: Mậu Kỳ Trung từng được xem là người giàu nhất nước nhưng bị xử tù chung thân về tội lừa đảo. Chỉ riêng Công ty Điện máy Trường Thành ở Bắc Kinh đã bị y lừa 10 tỉ nhân dân tệ. Hạng người giàu này dùng tiền nuôi quyền và mượn quyền lực đẻ ra tiền.

Chư hầu cát cứ: Vũ Tác Mẫn là lá cờ đầu về làm giàu ở thôn Đại Khâu (Thiên Tân) dù không học cao. Y thống trị thôn Đại Khâu như vua thời phong kiến. Người dân sợ y như ma quỷ. Sau này do chống đối cơ quan tư pháp, Vũ Tác Mẫn đi tù. Hạng người giàu này rất phổ biến ở nông thôn, tạo giang sơn riêng và đôi khi kết giao với xã hội đen.

Người giàu náo sự: Lưu Hiểu Khánh tự xưng giàu có nhưng bị tòa án cưỡng chế đấu giá nhà trong tranh chấp nợ. Đáng thương là bà mẹ già 80 tuổi phải ra khỏi nhà bởi nhà không phải Lưu Hiểu Khánh mua cho bà. Thời còn huy hoàng, ở quê nhà mỗi khi làm việc, nữ diễn viên này tổ chức rất rình rang. Hạng người giàu này làm nhiều việc rất chướng mắt và thường thất bại vì hư danh.

Ham lập công to: Năm 1993, Tập đoàn Cự Nhân của ThS phần mềm Sử Ngọc Trụ thu được 3,6 tỉ nhân dân tệ nhờ bán phần mềm chữ viết tay Trung Quốc. Cự Nhân trở thành công ty tư nhân kỹ thuật cao lớn thứ hai cả nước. Đến năm 1994, dự án xây dựng cao ốc Cự Nhân đổ bể do quản lý yếu kém. Hạng người giàu này thường thất bại do thích bành trướng mà không chú tâm đến chuyên môn.

Ngẫu nhiên ngỡ tất nhiên: Tốt nghiệp trung học, Hồ Chí Tiêu sửa tivi và làm máy biến áp. Năm 27 tuổi, Tiêu làm VCD Ái Đa thu được 2,7 tỉ nhân dân tệ. Sau đó, anh ta cứ theo cách cũ mà làm, các dự án tiếp theo đều thất bại. Đối với hạng người giàu này, báo chí có lỗi vì đã thổi phồng như siêu sao, sau đó dìm người ta xuống tận đáy khi thất bại.

Nhà cái siêu cấp: Lữ Lương xuất thân nhà văn và họa sĩ tự do, năm 1996 mới tập tễnh nghề tư vấn chứng khoán. Lữ Lương lập quỹ tiền tệ, thao túng thị trường thứ cấp rồi nhờ báo chí đưa tin đã trở thành người nổi tiếng. Hạng người giàu này rất biết tận dụng báo chí để vẽ ra bánh vẽ nhằm làm mưa làm gió.

UYÊN KIM (Theo Nhân Dân Nhật Báo)