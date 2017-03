Tám mục tiêu thiên niên kỷ: Liên Hiệp Quốc lạc quan

- Từ ngày 9 đến 20-11, UNESCO tổ chức triển lãm tại trụ sở LHQ nhằm kêu gọi giáo dục có thể góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. - Ngày 7-9, UNICEF công bố báo cáo kêu gọi cải thiện điều kiện sống của trẻ em ở các nước nghèo. Cùng ngày, báo cáo của tổ chức phi chính phủ Save the Children ghi nhận: Có 4 triệu trẻ tử vong trong thập niên qua do chính phủ các nước đưa ra chính sách y tế không phục vụ người nghèo. - Ngày 9-9, Quỹ vì LHQ đã khai trương bảng quảng cáo tương tác tại quảng trường Times Square ở New York (Mỹ) để cổ động cho các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.