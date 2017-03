Tám nghi can khủng bố bị bắt ở Singapore

Báo The Straits Times đưa tin tám nghi can thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Bangladesh (ISB). Chúng dự định tham gia Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria nhưng khó đến Trung Đông nên âm mưu trở về Bangladesh sử dụng bạo lực lật đổ chính quyền và thiết lập nhà nước Hồi giáo.

Khi bị bắt giữ, chúng đã lập xong danh sách mục tiêu sẽ tấn công gồm các quan chức chính phủ và quân đội ở Bangladesh. Chúng có tài liệu về vũ khí và chế tạo bom, đồng thời đã quyên góp tiền mua súng. Tên cầm đầu Rahman Mizanur, 31 tuổi đã tuyển mộ bảy tên còn lại. Nhóm này dự định tuyển thêm lao động Bangladesh ở Singapore để mở rộng nhóm.





Đây là lần bắt giữ nghi can khủng bố thứ ba ở Singapore. Ngày 20-1, 27 lao động Bangladesh bị bắt. Đây là lần đầu tiên Singapore phát hiện các phần tử thánh chiến cực đoan người nước ngoài hoạt động tại Singapore. Theo báo Today, kết quả điều tra cho thấy chúng không định tấn công ở Singapore mà định quay về nước hành động. Từ năm 2013, chúng tập hợp trong nhóm nghiên cứu tôn giáo họp hằng tuần tại các đền thờ Hồi giáo gần nơi tạm trú.

Đến ngày 16-3, ba công dân Singapore bị bắt vì tham gia xung đột ở Yemen và một công dân Singapore bị bắt vì định sang Syria gia nhập lực lượng người Kurd đánh IS.

Cùng ngày 3-5 tại Đức, tòa án tại Frankfurt đã mở phiên tòa xét xử Aria Ladjedvardi, 21 tuổi, người Đức gốc Iran về tội ác chiến tranh. Phiên tòa kéo dài đến ngày 4-6. Đây là lần đầu tiên tòa án Đức xét xử phần tử IS bị truy tố phạm tội ác chiến tranh.

Theo AFP, mùa xuân năm 2014, Aria Ladjedvardi sang Syria tham gia IS. Trong thời gian này, hắn cùng hai đồng bọn chụp ảnh hai thủ cấp của các nạn nhân Syria cắm trên cọc rồi đưa lên Facebook và khoe đó là “thành tích” của mình. Từ bức ảnh này, cơ quan điều tra Đức lần ra dấu vết của hắn ở Frankfurt. Đến tháng 10-2015, khi hắn về nước thì bị bắt tại nhà ở Frankfurt. Viện công tố liên bang đang điều tra 10 vụ về tội ác chiến tranh có liên quan đến Syria và Iraq cùng 30 vụ về các đối tượng tham gia khủng bố.