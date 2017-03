Tám thách thức của tân tổng thống Mỹ

Tân Tổng thống Hillary Clinton sẽ làm gì? Chính sách đối ngoại: Bà Hillary Clinton đánh giá NATO là lá chắn chủ chốt để ngăn chặn Nga. Bà chủ trương tăng cường không kích ở Iraq và Syria để tiêu diệt IS và lập vùng cấm bay ở Syria. Bà ủng hộ thỏa thuận về hạt nhân với Iran nhưng sẵn sàng gia tăng cấm vận Iran. Bà cũng mong muốn tăng sức ép để CHDCND Triều Tiên từ bỏ hạt nhân. An ninh: Bà không ủng hộ hạn chế nhập cảnh đối với công dân Hồi giáo vì cho rằng biện pháp này chỉ làm hỏng quan hệ giữa Mỹ với thế giới Hồi giáo và tạo cơ hội cho bọn IS tuyển người. Liên quan đến quản lý súng, bà chủ trương mở rộng kiểm soát nhân thân người mua súng, luật hóa việc bán súng ở hội chợ và bán trên mạng. Nhập cư: Bà muốn cải cách chính sách nhập cư, đặc biệt là hợp thức hóa cho những người nhập cư không có giấy tờ với điều kiện họ không phạm tội nghiêm trọng. Y tế và giáo dục: Bà mong muốn mở rộng chế độ bảo hiểm sức khỏe Medicare (vốn chỉ dành cho người trên 65 tuổi) và Medicaid (chỉ dành cho người nghèo). Về giá thuốc, bà cam kết cho nhập khẩu thuốc giá rẻ từ nước ngoài. Ngoài ra, bà muốn thiết lập chế độ miễn học phí đại học ở giai đoạn 1 cho gia đình có thu nhập dưới 85.000 USD. Bà cũng sẵn sàng xóa nợ học phí đại học của các doanh nhân trẻ. Gia đình: Bà hứa giữ mức chi phí giữ trẻ bằng 10% thu nhập hộ gia đình (nhà nước hỗ trợ thêm) và cho phép cha được nghỉ có hưởng 2/3 lương để chăm sóc gia đình. Bà chủ trương phụ nữ có quyền phá thai. Kinh tế: Bà dự kiến chương trình phát triển cơ sở hạ tầng trị giá 275 tỉ USD. Bà muốn nâng mức thuế đối với những người giàu nhất, tăng thuế đất và tăng thuế chuyển nhượng di sản. Bà cam kết nâng mức lương tối thiểu liên bang lên 12 USD và cho các bang quyền nâng đến 15 USD. Bà phản đối Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương. Môi trường: Bà mong muốn tăng cường phát triển các nguồn năng lượng tái tạo để cung cấp điện đến từng gia đình vào năm 2020. Bà muốn tiếp tục khai thác khí đốt và dầu đá phiến với quy định khai thác chặt chẽ hơn. PH.QUỲNH 46.270.767 cử tri đã bỏ phiếu sớm, tính đến trước ngày bầu cử 8-11, theo thống kê của ĐH Florida. ______________________________ Hỡi nước Mỹ, chúng ta sẽ xây cầu chứ không phải xây tường. (Bà Hillary Clinton phát biểu vận động lần cuối tại Raleigh,

bang Bắc Carolina)