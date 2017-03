Tấn công bằng dao ở London

Mạng Nhật Báo Trung Quốc ngày 6-12 đưa tin tại hội chợ nghệ thuật ở Miami (bang Florida), lúc 5 giờ chiều 4-12 (giờ địa phương), một phụ nữ Trung Quốc tên Triệu Tư Nguyên đã dùng dao rọc giấy đâm một phụ nữ bị thương ở cổ và vai. Hung thủ bị bắt tại chỗ (ảnh). Cảnh sát cho biết nghi can cố tình đi theo người bị hại và nhiều lần đụng vào đối phương rồi đột ngột ra tay. May mắn vết thương không trí mạng. Chưa rõ động cơ gây án nhưng lời khai của nghi can thì thật đáng sợ. Cô ta khai nhận muốn giết chết ba người và muốn nhìn thấy máu đổ. Chưa rõ nguyên nhân gây án. Hội chợ nghệ thuật đã được tăng cường bảo vệ sau vụ khủng bố ở Pháp tối 13-11. ÂU DIỆP 1.600 tay súng ở Afghanistan đã tuyên thệ trung thành với tổ chức Wilayat Khorasan, chi nhánh Nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan theo báo The Times (Anh). Chúng tuyên bố đã kiểm soát bốn huyện thuộc TP Jallalabad (cách thủ đô Kabul 150 km).