Tấn công bằng dao tại Đức, một nạn nhân thiệt mạng

Reuters đưa tin hiện cảnh sát đang nghi ngờ nghi phạm dường như mang động cơ từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).



Các nhân chứng cho biết hung thủ, một người đàn ông 27 tuổi, đã hét lớn câu “Allahu Akbar” (Thánh Alla Vĩ đại) trong lúc tấn công. Allahu Akbar là câu nói mà các phần tử thánh chiến Hồi giáo gần đây thường xuyên sử dụng trong các vụ tấn công khủng bố.

“Thủ phạm đã có các phát ngôn trong lúc y tấn công mà cho thấy vụ tấn công là một động cơ chính trị” - cảnh sát Bavarian cho biết trong một tuyên bố và nói thêm rằng nghi phạm hiện đã bị bắt và không có thêm kẻ tình nghi.

Một người đàn ông 50 tuổi đã thiệt mạng vì vết thương do dao đâm ngay sau khi được đưa tới bệnh viện. Các nạn nhân khác có độ tuổi từ 43 đến 58 bị thương nhẹ hơn, cảnh sát cho biết.









Vụ tấn công diễn ra vào khoảng 5 giờ sáng 10-5 (giờ địa phương) tại ga xe lửa ở Grafing, một thị trấn cách Bavarian khoảng 32 km về phía đông nam, miền Nam nước Đức.

Đức, nước đóng vai trò hỗ trợ trong cuộc chiến chống IS, chưa từng chịu một vụ tấn công lớn do các chiến binh IS tiến hành, như các vụ tấn công gần đây ở Pháp và Bỉ.

Tuy nhiên, nhà chức trách Đức đã nhiều lần cảnh báo về một vụ tấn công như thế và các cơ quan an ninh Đức đang trong thế cảnh giác. Hơn 800 công dân Đức đã đến Syria và Iraq để gia nhập IS, trong đó khoảng 260 người đã trở lại Đức.

Đức cũng là một quốc gia quá cảnh cho các chiến binh thánh chiến, những người đã tiến hành vụ cuộc tấn công tại Bỉ trong năm nay và Paris hồi năm ngoái. Nhiều lo ngại nảy sinh rằng một số trong hơn 1 triệu người di cư đến Đức năm ngoái hiện nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chức năng.