Các nước châu Âu tăng cường củng cố an ninh Tại Ý, Bộ trưởng Nội vụ Rome Angelino Alfano thông báo sẽ tăng cường kiểm soát trên ba tuyến đường bộ nối liền Ý và Pháp cùng với ga đường sắt Vintimille. Tại Bỉ, chính phủ đã triệu tập họp khẩn cấp hội đồng an ninh quốc gia. Cơ quan điều phối về phân tích nguy cơ (Ocam) quyết định duy trì mức báo động khủng bố cấp ba trên thang bốn cấp. Bỉ cũng đang chuẩn bị tổ chức quốc khánh ngày 21-7. Bộ Ngoại giao Bỉ cho biết không có tin tức về 20 công dân Bỉ. Tại Mỹ, Bộ Ngoại giao thông báo có hai công dân Mỹ thiệt mạng. Người cha tên Sean Copeland 51 tuổi và con trai Brodie 11 tuổi cùng gia đình đi nghỉ hè ở Nice. Bộ Ngoại giao Nga đưa tin nữ sinh viên Viktoria Savchenko 20 tuổi chết ở Nice. Các nước Armenia, Morocco, Ukraine, Tunisia thông báo có nạn nhân thiệt mạng ở Nice. Tại Đức, báo Tagesspiegel đưa tin có hai học sinh và một nữ giáo viên Đức thiệt mạng. Ngoài ra còn có một nạn nhân là công dân nữ người Thụy Sĩ tên Linda Casanova 54 tuổi. Vụ tấn công bằng xe tải ở Nice đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong giới chính trị thế giới. 15 nước Hội đồng Bảo an LHQ nhất trí ra tuyên bố chung “lên án mạnh mẽ vụ tấn công man rợ và hèn nhát ở Nice”. Tại Mỹ, Tổng thống Obama cùng với hai ứng viên tranh cử tổng thống Donald Trump và Hillary Clinton đã lên án vụ tấn công. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, Tòa thánh Vatican, tân Thủ tướng Anh Theresa May, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cùng nhiều nhân vật chính trị khác đã bày tỏ thái độ tương tự. Tại Nga, phát biểu trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ở Moscow tối 14-7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đánh giá vụ tấn công ở Nice chứng minh cần phải tăng cường hợp tác quốc tế chống khủng bố, nhất là ở Syria. _____________________________ 84 người chết, 18 người bị thương nặng và khoảng 50 người bị thương nhẹ theo thông báo của Bộ Nội vụ Pháp. Khoảng 50 trẻ em đang được điều trị tại bệnh viện nhi ở Nice. ____________________________ Không thể bác bỏ tính chất khủng bố của vụ tấn công này. Tổng thống Pháp François Hollande