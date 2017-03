Tấn công các nhà máy lọc dầu: Mỹ quyết 'cắt' tài chính IS

Các phi vụ diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới cùng giúp sức chấm dứt sự thống trị khủng bố của nhóm cực đoan này.



Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby hôm 24-9 tuyên bố: “Tôi xin xác nhận rằng quân lính Mỹ và các lực lượng đối tác Ả Rập sẽ cam kết tiến hành các cuộc tấn công lực lượng khủng bố IS ở Syria. Các phi vụ đang được tiến hành, chi tiết cụ thể sẽ được thông báo sau để đảm bảo tính bí mật”.



Một phi đội máy bay Mỹ F18-E Super Hornets (Reuters)

Ngay sau đó, Lầu Năm Góc và Bộ Tư lệnh Mỹ (CENTCOM) xác nhận một phi đội gồm Mỹ, Ả Râp Saudi và UAE đã cùng triển khai hàng loạt phi vụ không kích. Đợt tấn công gần nhất diễn ra vào khuya ngày 24-9 (giờ địa phương) đánh dấu đợt không kích thứ 3 liên tiếp thực hiện bởi Mỹ và các đồng minh kể từ ngày 22-9 trên lãnh thổ Syria.

Theo AFP đưa tin, các cuộc tấn công nhắm vào một một giếng dầu ở Syria đang nằm trong tay lực lượng IS nằm gần thị trấn Al-Omar và Deir ez-Zor, vốn đã bị IS chiếm giữ.



Các giếng dầu (Reuters)

Trong một tuyên bố mới đây, CENTCOM khẳng định Mỹ và đồng minh đã sử dụng chiến đấu cơ và máy bay không người lái để tiến hành 13 đợt không kích nhằm vào 12 nhà máy lọc dầu nằm tọa lạc tại các khu vực xa xôi thuộc miền đông Syria như vùng phụ cận Mayadin, Al Hasakah và Abu Kamal. Ngoài ra, liên quân còn tấn công vào một xe vận tải của IS gần vùng Day az Zawr cũng thuộc miền đông Syria.

Các nhà máy lọc dầu này cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động quân sự của IS, đồng thời là “túi tiền” để IS tiếp tục cuộc chiến trên khắp Iraq và Syria. Với khoảng 300 đến 500 thùng dầu đã lọc sản xuất mỗi ngày, IS ước tính thu về khoảng 2 triệu USD/ ngày từ các nhà máy.

Việc phá hoại hoặc tiêu diệt những mục tiêu trên sẽ giới hạn khả năng chiến đấu, kiểm soát, cũng như khả năng tiến hành các chiến dịch và mở rộng hảnh hưởng của IS. Các phi đội đều trở về an toàn sau khi hoàn thành chiến dịch.

Trước khi đợt tấn công hôm 24-9 được công bố, báo Bloomberg (Mỹ) ước đoán Washington và các nước đồng minh Ả Rập đã dùng đến 200 loại bom đạn, phần lớn là bom dẫn đường công nghệ cao, và gần 50 tên lửa hành trình Tomahawk bắn đi từ hai tàu chiến ngoài khơi Syria để “cày nát” các lãnh địa của IS.