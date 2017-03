Tấn công kép ở Na Uy: 92 người thiệt mạng

Đầu tiên là vụ đánh bom cạnh khu nhà có đặt văn phòng thủ tướng ở trung tâm thủ đô lúc 3 giờ 26 chiều 22-7. Thủ phạm ắt phải sử dụng bom có công suất cực mạnh. Dân chúng cách hiện trường nhiều kilômét cũng nghe tiếng nổ. Toàn bộ mặt tiền khu nhà đều bị hư hại. Thủ tướng Jens Stoltenberg đã phát biểu trên đài phát thanh để chứng minh ông an toàn vô sự. Trong khi lực lượng cứu hộ đang chăm sóc những người bị thương thì hung tin bay tới. Một người đàn ông đến trại hè của các đảng viên trẻ của Công đảng (đảng cầm quyền) trên đảo du lịch Utoeya ở ngoại ô Oslo và xả súng bắn càn vào đám đông. Lúc đó có gần 600 thanh thiếu niên có mặt.

Các nhân chứng cho biết người đàn ông này lái chiếc ô tô màu xám. Khi nhân viên bảo vệ hỏi, y bước ra khỏi xe tự xưng là cảnh sát, trình chứng minh thư và nói được cử đến để kiểm tra tình hình an ninh sau vụ đánh bom ở Oslo. Một chiếc tàu được điều đến đưa y sang đảo Utoeya.

Hiện trường vụ đánh bom khu nhà chính phủ giữa trung tâm Oslo. Ảnh: REUTERS

Các nhân chứng có mặt ở trại hè kể lại đã nhìn thấy hung thủ mặc áo có in biểu tượng cảnh sát vừa đi vừa bắn. Các trại sinh hốt hoảng chạy trốn vào rừng hoặc nhảy xuống hồ. Trong đêm 22-7, tàu cứu nạn có máy bay trực thăng hỗ trợ phải dùng đèn chiếu rà quét trên hồ và quanh đảo để tìm kiếm.

Đêm 22-7, cảnh sát thông báo đã bắt giữ nghi can Anders Behring Breivik là người Na Uy chính gốc. Cảnh sát cho biết có nhiều lý do để tin rằng có mối liên hệ giữa hai vụ tấn công và không có chứng cứ nào cho thấy có thêm hung thủ khác ngoài nghi can bị bắt.

Theo Đài Truyền hình TV2 (Na Uy), nghi can có giấy phép sử dụng ba khẩu súng. Trung tâm mua sắm nông nghiệp cho biết ngày 4-5, có bán cho nghi can Anders Behring Breivik sáu tấn phân hóa học (phân hóa học có thể được dùng để chế tạo chất nổ).

Tại thủ đô Oslo, quân đội và cảnh sát đã tăng cường củng cố an ninh tại các tòa nhà và cơ quan có nguy cơ bị tấn công. Cảnh sát đã dỡ bỏ lệnh cấm dân chúng tránh xa trung tâm thủ đô. Khu vực chung quanh trụ sở chính phủ vẫn bị phong tỏa cho đến khi có lệnh mới. Thủ tướng Jens Stoltenberg cho biết đến giờ chưa có lý do gì phải nâng mức báo động trên toàn quốc.

Được tin trong ngày 22-7, tại Na Uy, đã xảy ra vụ nổ bom tại trụ sở chính phủ Na Uy và vụ xả súng làm chết nhiều người, ngày 23-7, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi điện chia buồn tới đức vua Harald. Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon lên án mạnh mẽ hai vụ tấn công ở Na Uy. Liên minh châu Âu gọi đây là vụ tấn công hèn hạ. Tổng thống Obama kêu gọi toàn thế giới hợp tác chống chủ nghĩa khủng bố. NATO khẳng định đoàn kết với Na Uy (nước thành viên NATO). Thụy Điển, Ý, Anh, Pháp, Đức, Ba Lan cũng như nhiều nước ngoài châu Âu như Israel, Jordan, Nhật, Afghanistan, Trung Quốc đã gửi lời chia buồn đến Na Uy.

HOÀNG DUY (Theo AFP, le Monde, AP)