Tấn công nghi khủng bố Quốc hội Anh: 5 người chết

Ít nhất 5 người chết và khoảng 40 người bị thương trong vụ tấn công nghi là khủng bố ngay trước tòa nhà Quốc hội Anh ở thủ đô London chiều 22-3. Trong số người chết có kẻ tấn công và một cảnh sát bị kẻ này dùng dao đâm, Telegraph dẫn thông tin từ Quyền Phó Cảnh sát trưởng Anh Mark Rowley.

Kẻ tấn công đã lái chiếc xe SUV tông thẳng vào hàng chục người đi đường trước khi tông vào cổng tòa nhà Quốc hội và dùng dao tấn công cảnh sát bảo vệ tòa nhà, với ý định xâm nhập vào bên trong. Tên này đã bị cảnh sát nổ 3 phát súng bắn chết.



Cứu chữa người bị thương ngay trên đường. Ảnh: GETTY IMAGES

Các nạn nhân bị thương là những người đi đường bị kẻ tấn công lái xe tông vào. Trong số này có nhiều khách du lịch đến từ nhiều nước, trong đó có Pháp. Phiên họp Hạ viện diễn ra lúc xảy ra vụ tấn công đã phải ngừng. Các nghị sĩ an toàn.

Ông Rowley cho biết cảnh sát đang điều tra theo hướng cuộc tấn công là “khủng bố có liên quan đến Hồi giáo”. Theo ông, cảnh sát đã xác định được danh tính kẻ tấn công nhưng chưa công khai, đồng thời xác định đây là kẻ tấn công duy nhất. Tuy nhiên theo thông tin trước đó từ Telegraph, kẻ tấn công có vẻ là người châu Á, tầm 40 tuổi. Ông Rowley đã yêu cầu các nhà báo kiềm chế không đưa những tin tức không cần thiết trong quá trình điều tra.



Nghị sĩ Anh (mang kính) giúp cứu cữa người bị thương. Ảnh: GETTY IMAGES

“Địa điểm tấn công không phải là tai nạn. Tên khủng bố đã chọn đánh vào trái tim thủ đô chúng ta, nơi có rất nhiều người dân đa quốc tịch, tôn giáo, và văn hóa cùng bên nhau gìn giữ các giá trị của quyền tự do, dân chủ, và tự do ngôn luận” – Thủ tướng Theresa May lên án vụ tấn công, khẳng định mọi âm mưu phá hoại các giá trị này bằng bạo lực chắc chắn sẽ thất bại. Nhiều lãnh đạo thế giới đã gửi thông điệp chia buồn với chính phủ Anh.



Thủ tướng Anh Theresa May trong cuộc họp an ninh khẩn tối 22-3. Ảnh: GETTY IMAGES

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở London kể từ sau vụ 4 người Anh gốc Hồi giáo đánh bom tự sát hệ thống giao thông London tháng 7-2005 là 52 người chết.

Vụ tấn công nghi khủng bố này gây lo ngại lớn không chỉ ở Anh mà toàn châu Âu khi xảy ra đúng thời điểm Brussels đang tưởng niệm tròn một năm bị Hồi giáo cực đoan khủng bố làm 32 người chết.