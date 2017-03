Tân Hoa Xã (Trung Quốc): Công bố hồ sơ vụ án Cốc Khai Lai

Tân Hoa xã ngày 10-8 đã công bố bản tin có độ dài chưa có tiền lệ (3.400 từ tiếng Anh) về phiên tòa xét xử bị cáo Cốc Khai Lai, vợ nguyên Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, tại Tòa án nhân dân trung cấp TP Hợp Phì (tỉnh An Huy) về hành vi sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood ở Trùng Khánh.

Theo Tân Hoa xã, sau khi Thẩm phán Hồ Toàn Minh tuyên bố khai mạc phiên tòa lúc 8 giờ 30 sáng 9-8, hai bị cáo Cốc Khai Lai và Trương Hiểu Quân được công an dẫn vào ghế bị cáo.

Công tố viên Đỗ Ngụy trình bày cáo trạng. Cáo trạng kết luận Cốc Khai Lai phạm tội giết người bằng thuốc độc, Trương Hiểu Quân là tòng phạm. Các công tố viên và luật sư đã đối chất với hai bị cáo và đối chất chứng cứ. Hai bị cáo đã phát biểu về cáo trạng và nhận tội.

Lý do điều tra lại

Nhận được thông tin về cái chết của ông Neil Heywood ngày 15-11-2011, Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân giao cho Phó Giám đốc Quách Duy Quốc (có quan hệ thân thiết với nhà Bạc Hy Lai) điều tra.

Quách Duy Quốc chỉ đạo Đội trưởng Đội Điều tra hình sự Công an Trùng Khánh Lý Dương, Giám đốc Công an quận Du Bắc Vương Bằng Phi và Phó Giám đốc Công an quận Sa Bình Vương Trí điều tra.

Bị cáo Trương Hiểu Quân trong phiên tòa ngày 9-8. Ảnh: CCTV

Những người này phát hiện bà Cốc Khai Lai là nghi can phạm tội nhưng che giấu sự việc bà có mặt tại hiện trường bằng cách ngụy tạo băng ghi âm thẩm vấn giả, các chứng cứ vật chất và bằng nhiều cách khác.

Những người này đã hội ý và nhất trí sẽ kết luận Neil Heywood chết bất ngờ sau khi uống rượu và không điều tra hình sự đồng thời thuyết phục gia đình Neil Heywood chấp nhận kết luận nguyên nhân tử vong và hỏa táng thi thể mà không cần khám nghiệm tử thi.

Mọi việc chỉ được lật lại sau khi Vương Lập Quân chạy vào tị nạn tại lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô và tố cáo. Bộ Tư pháp thành lập ban chuyên án, sau đó kết luận Neil Heywood là nạn nhân giết người.

Nhằm bảo đảm công bằng, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao đã chỉ định Sở Công an, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trung cấp ở TP Hợp Phì chịu trách nhiệm điều tra, khởi tố và xét xử.

Các điểm chủ chốt

Động cơ giết người: Theo lời khai của bị cáo Cốc Khai Lai tại tòa, bị cáo giết Neil Heywood vì ông này đe dọa con trai bị cáo.

Quá trình phạm tội: Theo lời khai của bị cáo Trương Hiểu Quân tại tòa, ngày 12-11-2011, Cốc Khai Lai yêu cầu Trương Hiểu Quân chuyển cho Neil Heywood lời mời đến gặp bà ở Trùng Khánh và phải hộ tống về Trùng Khánh. Neil Heywood đồng ý, yêu cầu Trương Hiểu Quân đặt vé máy bay. Trong chứng cứ có vé máy bay và mẫu đặt phòng khách sạn ngày 13-11-2011.

Theo lời khai tại tòa của hai bị cáo, đêm 13-11-2011, bà Cốc Khai Lai đã chuẩn bị một chai thủy tinh đựng chất độc xyanua và một chai đựng ma túy viên rồi đưa chai đựng xyanua cho Trương Hiểu Quân.

Khoảng 9 giờ tối cùng ngày, hai bị cáo mang hai chai cùng rượu, trà đến khách sạn Lucky Holiday. Cốc Khai Lai vào phòng uống rượu, trà với Neil Heywood, Trương Hiểu Quân đợi bên ngoài. Khi Neil Heywood say, ngã trong phòng tắm, Cốc Khai Lai gọi Trương Hiểu Quân đem chai đựng xyanua vào phòng.

Neil Heywood ói và đòi uống nước. Cốc Khai Lai đổ xyanua ra chai nhỏ dùng để đựng nước tương, cho thêm nước, bước sang bên trái giường rồi vừa đổ chất độc vào miệng Neil Heywood, kế tiếp rải ma túy xuống sàn làm như Neil Heywood sử dụng ma túy.

Các công tố viên đã trình bày hình ảnh hai bị cáo đến phòng Neil Heywood vào đêm xảy ra án mạng. Chứng cứ của Bộ Công an cho thấy ADN của hai bị cáo được tìm thấy trên các nắp chai và nắp ly tại hiện trường.

Nguyên nhân tử vong: Báo cáo của Bộ Công an và các tài liệu kiểm tra chứng cứ vật chất của các công tố viên trình bày tại tòa cho thấy mẫu máu trích từ tim và mẫu chất nôn của Neil Heywood tại hiện trường có xyanua, nguyên nhân tử vong do bị đầu độc bằng xyanua.

Lời khai của các chuyên gia

Theo Tân Hoa xã, trong giai đoạn điều tra và truy tố, các luật sư đã gửi đơn đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân TP Hợp Phì đánh giá tình trạng sức khỏe tâm thần của bà Cốc Khai Lai vào thời điểm xảy ra cái chết của Neil Heywood. Viện Kiểm sát chỉ đạo Trung tâm Sức khỏe tâm thần Thượng Hải đánh giá.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ y khoa và các biên bản thẩm vấn bà Cốc Khai Lai, nghe các nhân chứng, trò chuyện trực tiếp với Cốc Khai Lai rồi phân tích và thảo luận, các chuyên gia kết luận bà Cốc Khai Lai từng điều trị các chứng mất ngủ kinh niên, lo âu, trầm cảm và hoang tưởng, từng uống thuốc an thần, chống suy nhược, thuốc ngủ giảm đau, thuốc chống loạn thần. Có một thời gian tình trạng sinh lý và tâm lý của bà bị lệ thuộc vào thuốc ngủ giảm đau và dần dần dẫn đến rối loạn tâm thần.

Tuy nhiên, trong vụ án này, các chuyên gia ghi nhận bà Cốc Khai Lai có mục tiêu rõ ràng và động cơ thực tế thể hiện qua các hành vi như tìm mua chất độc, bảo quản chất độc, lên kế hoạch điều nạn nhân đến Trùng Khánh, sắp xếp địa điểm giết người cũng như đủ ý thức bảo vệ mình sau khi giết người.

Cân nhắc các yếu tố, các chuyên gia kết luận bà Cốc Khai Lai có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Nghi vấn người thứ ba sát hại Neil Heywood Báo Daily Telegraph (Anh) và báo Le Monde (Pháp) ngày 10-8 (giờ địa phương) dẫn nguồn tin từ những người tham dự phiên tòa thuật lại rằng các luật sư bào chữa cho bị cáo Cốc Khai Lai đã đưa ra lập luận như sau: - Bị cáo Cốc Khai Lai thừa nhận cho nạn nhân Neil Heywood uống chất độc, tuy nhiên theo kết quả xét nghiệm của Bộ Công an, chất độc không đủ dẫn đến chết người. Nguồn gốc chất độc cũng không rõ ràng và không có gì chứng minh đó là chất độc xyanua. Tại sao kết quả lần giám định tử thi thứ nhất không tìm thấy dấu hiệu đầu độc bằng xyanua trong khi lần giám định thứ hai vào bốn tháng sau đó lại cho biết đã tìm thấy xyanua? - Tư thế thi thể nạn nhân lúc công an phát hiện khác với lời khai của bị cáo Cốc Khai Lai và đồng phạm Trương Hiểu Quân. Hai bị cáo khai đã đặt nạn nhân trên giường, nằm ngửa, đầu trên gối, mặt hướng lên trần. Lúc công an vào thì thấy thi thể nằm úp mặt xuống gối. - Từ các dấu vết để lại có thể nghĩ đến chuyện giữa đêm ngày 13 và ngày 15-11-2011 đã có người lẻn vào phòng khách sạn của nạn nhân qua ngã ban công. Cửa sổ phòng mở một góc 30 độ. Trên bục cửa và bãi cỏ phía ngoài cửa có dấu chân. Một nhân chứng ở khách sạn cho biết phòng nạn nhân bị trộm hồi tháng 5-2011 và dấu chân có thể của kẻ trộm. Tuy nhiên, nếu có xảy ra vụ trộm thì tới lúc nạn nhân bị giết (sáu tháng sau), cỏ đã mọc cao che lấp. Hai đại diện sứ quán Anh đến dự phiên tòa ngày 9-8 ở Hợp Phì. Ảnh: REUTERS Tại tòa, các luật sư đã hỏi về quá trình vận chuyển và bảo quản máu trích từ tim nạn nhân Neil Heywood cũng như các chứng cứ vật chất khác. Các công tố viên khẳng định mẫu máu và các chứng cứ vật chất được bảo quản trong điều kiện bình thường. Các nguồn tin cho biết trong suốt phiên tòa, bị cáo Cốc Khai Lai đã cố gắng nhưng không giấu được thái độ mất bình tĩnh, tay run run dễ nhận thấy. Bị cáo không thể phát biểu và luật sư phải nói thay. Theo các nguồn tin, bị cáo đã đề nghị ba việc: động cơ giết người như cáo trạng nêu không đầy đủ; giảm án cho đồng phạm Trương Hiểu Quân; không để Vương Lập Quân làm nhân chứng trong vụ án vì lời chứng đều dối trá. Bị cáo Trương Hiểu Quân đã xin lỗi gia đình nạn nhân và hy vọng tòa cho một cơ hội sống. THIÊN ÂN – TNL

