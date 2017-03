Tàn sát vì hằn thù người Do Thái

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã tuyên bố lên án vụ tàn sát.

Chiều hôm trước, một người da trắng khoảng 70 tuổi, tên Frazier Glenn Miller đã vào trung tâm cộng đồng Do Thái bắn chết một thiếu niên 14 tuổi và ông nội của cậu bé. Các nhân chứng cho biết hung thủ hỏi các nạn nhân có phải người Do Thái hay không rồi mới nổ súng. Lúc đó có 75 người đang sinh hoạt trong trung tâm.

Ngay sau đó, hung thủ rời khỏi trung tâm lên xe ô tô chạy đến nhà hưu trí của người Do Thái gần đó và bắn chết một cụ ông 70 tuổi. Hung thủ đã bị bắt giữ. Các nhân chứng nói lúc đó tên này hô to khẩu hiệu phát xít “Heil Hitler”. Cảnh sát cho biết hung thủ nhắm bắn năm người nhưng hai người thoát chết. Thời điểm gây án là ngày trước lễ Phục sinh của người Do Thái.

Hung thủ Frazier Glenn Miller nguyên là thủ lĩnh của băng phân biệt chủng tộc Ku Klux Klan. Từ lâu hắn có quan hệ với các nhóm cổ súy tính ưu việt da trắng và chống người Do Thái. Hắn là thành viên của một diễn đàn trên Internet mang tên “Mạng lưới Thông tin tiên tiến” theo xu hướng phát xít.

D.THẢO