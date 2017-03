Sau số đầu tiên xuất hiện ngày 19-4-2000, lượng phát hành và thanh thế tạp chí O ngày một tăng. Số ra tháng 6-2004, tạp chí O đạt kỷ lục phát hành tới 2,7 triệu bản, trong đó 2/3 là bạn đọc dài hạn đặt trước. Mức phát hành bình quân của tạp chí O hiện nay khoảng 2,5 triệu bản, vượt xa những tạp chí danh tiếng lâu năm như Glamour, Men's Health & Rolling Stone...



Ở Nam Phi phiên bản của O ra mắt độc giả từ tháng 4-2002, có trên 300.000 người đọc.









Một trang bìa của tạp chí O



Hồi tháng 6-2010, để tỏ lòng biết ơn các cộng sự đã 10 năm gầy dựng tạp chí, Oprah Winfrey đã tặng mỗi thành viên của tòa soạn một tấm séc trị giá 10.000 USD kèm theo một máy tính bảng iPad.Ngày 17-11-2010, tạp chí O ra phiên bản báo điện tử dành cho iPad. Tạp chí O có một độc đáo là trang bìa số nào cũng chỉ in ảnh Oprah Winfrey, ngoại trừ hai trường hợp: ở số 4-2009 cùng tân đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama và ở số 12-2009 cùng nữ danh hài - người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng từng bảy lần giành giải thưởng Emmy Ellen DeGeneres.Đội ngũ thực hiện tạp chí O là những nhà chuyên nghiệp có hạng và thường do đại biểu phái đẹp cầm trịch: tổng biên tập Susan Casey từng là giám đốc sáng tạo của tạp chí Outside Magazine, còn phụ trách mảng giới thiệu sách của tạp chí là Sara Nelson, cựu chủ biên của Publishers Weekly. Bây giờ, lần đầu tiên nữ hoàng truyền thông chính thức mời một người mới làm chủ biên tạp chí - nữ nhà báo nổi tiếng Maria Shriver, phu nhân của Arnold Schwarzenegger, ngôi sao điện ảnh - thống đốc bang California hai nhiệm kỳ liền vừa rời chức.Maria Shriver sinh năm 1955 trong một gia đình thanh thế. Thân mẫu là Eunice Kennedy Shriver (1921-2009) là em gái ruột của John Fitzgerald Kennedy (1917-1963), tổng thống thứ 36 của Hoa Kỳ. Những năm 1980, Maria Shriver dẫn chương trình thông tin - bình luận thời sự buổi tối trên hai kênh CBS và NBC liên tục cho đến năm 2003.Nghề truyền hình mang lại cho Maria Shriver giải thưởng danh giá Emmy về chương trình phản ánh Olympic 1988 tại Seoul (Hàn Quốc). Khi người chồng ra ứng cử chức thống đốc bang California, để tránh mọi đụng chạm quyền lợi chính trị, bà quyết định ngưng lên sóng, chỉ đứng ra tổ chức sản xuất một số phim tài liệu và cũng thành công trong vai trò mới mẻ này: phim The Alzheimer's project (2009) đã giành liền hai giải Emmy.Maria Shriver bắt tay vào việc đầu tiên của tân chủ biên tạp chí O: tổ chức thực hiện số tháng 4 (sẽ phát hành từ ngày 15-3-2011). Đặc biệt, số tạp chí này sẽ dành trọn vẹn cho thơ - vì tháng 4 là tháng thi ca ở Hoa Kỳ.